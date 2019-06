Beautiful, ritorno tra Liam e Steffy? Il bacio di addio di Hope

Anticipazioni americane Beautiful: Liam e Hope, il bacio di addio

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful annunciano il bacio di addio tra Hope e Liam. La coppia tanto amata della nota soap si separa dopo diverse complicazioni e difficoltà. A decidere di annullare il matrimonio è proprio la giovane Logan, che ha lottato così tanto per riconquistare il cuore di Liam. Ed ecco che dopo aver firmato insieme l’annullamento, lo Spencer decide di trascorrere gli ultimi momenti del suo matrimonio con Hope. Quest’ultima, però, preferisce restare da sola e suggerisce al suo ormai ex marito di raggiungere Steffy, la quale lo aspetta insieme a Kelly e Phoebe. A questo punto, la giovane Logan si toglie l’anello e lo riconsegna a Liam, costretto a riprenderlo. Dopo di che, i due si danno il loro ultimo bacio. Un gesto che segna il loro addio, ma ricordiamo che presto le carte in tavola potrebbero cambiare. Un segreto molto importante potrebbe uscire fuori e riportare Hope tra le braccia di Liam.

Hope lascia definitivamente Liam: lo Spencer tornerà con Steffy?

Convinta che sua figlia Beth sia morta durante il parto, Hope non è più sicura di poter dare una famiglia a Liam. Pertanto, decide di prendersi cura del piccolo Douglas, tornato a Los Angeles con suo padre Thomas, e di lasciare libero lo Spencer di tornare tra le braccia di Steffy. Quest’ultima è pronta a riaccogliere Liam e a formare con lui e le loro bambine una famiglia. Intanto, Ridge spinge lo Spencer a tornare insieme a sua figlia, con cui potrà finalmente vivere una vita serena. Dall’altra parte, Brooke non è convinta che tutto questo possa far del bene a Hope. La Logan cerca, infatti, fino all’ultimo secondo di convincerla a non procedere con l’annullamento del suo matrimonio. Intanto, diventa sempre più forte la probabilità che Liam torni insieme a Steffy.

Hope e Liam, fine del matrimonio: il segreto li separa

Nonostante l’opposizione di Brooke, Hope decide comunque di porre fine al suo matrimonio. Nel frattempo, la situazione potrebbe presto cambiare. La verità sulla scomparsa di Beth potrebbe venire presto fuori. Ricordiamo che un altro personaggio viene a conoscenza del segreto. Stiamo parlando di Xander, che ascolta una conversazione di Flo e Zoe! Il ritorno di Steffy e Liam diventa sempre più probabile, mentre il segreto continua a restare tale.