Beautiful Ridge, l’attore: il no a Milly Carlucci e il segreto della soap

L’interprete di Ridge in Beautiful, Thorsten Kaye, si svela rispondendo ad alcune curiosità sulla soap opera e sulla sua carriera. Tra le domande c’è quella su Ballando con le Stelle, che ha ospitato in passato altri due attori della longeva soap americana: Ronn Moss e Katherine Kelly Lang, rispettivamente ex interprete di Ridge Forrester e volto di Brooke Logan. In una nuova intervista per Super Guida TV, Thorsten dichiara di non essere intenzionato a prendere parte al talent show di Rai 1. Non solo, racconta il momento in cui ha dovuto dire ‘no’ a Milly Carlucci.

“Assolutamente no”, risponde l’attore quando gli viene chiesto se parteciperebbe mai a Ballando con le Stelle come hanno fatto i due suoi colleghi. Thorsten Kaye, che di recente con altri membri del cast ha girato alcune scene della soap opera a Roma, racconta di aver ricevuto in passato la proposta di prendere parte al talent di Milly Carlucci. Ma l’attore ha declinato l’offerta e oggi spiega il motivo:

“Mi è stato proposto di partecipare a Ballando con le stelle una decina di anni fa ma ho rifiutato. Sai perché? Conosco i miei limiti e so che il ballo non fa per me”

Le anticipazioni di Beautiful trapelate sulla trama girata a Roma rivelano che tra Ridge e Brooke potrebbe tornare presto il sereno. Per assistere a questa fase della storia il pubblico di Canale 5 dovrà attendere ancora più di un anno. “Per ora è finita, per ora”, dichiara Thorsten sul futuro di Ridge e Brooke. Questo fa intendere che tra loro tornerà presto il sereno.

Kaye è entrato a far parte del cast della soap opera nel 2013, prendendo il posto dell’iconico Ronn Moss, colui che aveva prestato il volto al Forrester sin dal primo episodio. Di sicuro Thorsten ha rappresentato per la soap opera una vera e propria sfida. Inizialmente l’attore non era spaventato all’idea di avere l’importante compito di sostituire un volto fondamentale come quello di Ronn Moss: “In quel momento ho pensato, o la va o la spacca”. Infatti, Kanye non ha mai pensato di dover sostituire qualcuno, ma semplicemente ha sempre sentito di avere il compito di interpretare un personaggio.

Più volte, però, l’attore ha pensato di abbandonare la soap opera che gli ha portato notorietà e tante soddisfazioni. Il motivo? Vive nel Connecticut e per lui “è stancante prendere l’aereo fino a Los Angeles”. Ma per il momento non c’è questo rischio. Infatti, l’interprete di Ridge Forrester ammette che ora sta bene.

Ma qual è secondo lui il segreto del successo di Bold and the Beautiful? “Non so da cosa dipenda. Sicuramente il cast ma anche le location fanno la differenza”, questi secondo l’attore sono i motivi che stanno dietro alla popolarità ottenuta negli anni dalla longeva soap opera.

Beautiful anticipazioni americane: Hope cede a Thomas?

Oltre Thorsten Kaye, anche Annika Noelle si è lasciata intervistare da Super Guida TV. Come l’attore, la giovane interprete ha dovuto prendere il posto di una sua collega. Infatti, precedentemente a vestire i panni di Hope era Kimberly Matula. Da cinque anni ormai è Annika a interpretare questo importante ruolo. Nelle puntate che stanno andando in onda in America, la figlia di Brooke si trova in serie difficoltà.

Annika si dice innanzitutto di essere onorata di far parte del cast di una soap così longeva, che va in onda da 36 anni. L’attrice crede che al momento la sua Hope stia tentando di fare la cosa giusta, seguendo sempre il suo cuore. “Prossimamente potremmo vederla lottare di più per trovare la serenità”, anticipa l’attrice.

Le anticipazioni americane segnalano che Hope sta cercando di contrastare la tentazione che la avvicina a Thomas. Presto pare che Liam si renderà anche conto del fatto che sua moglie è attratta dallo stilista. Annika Noelle conferma che “Hope sta provando dei sentimenti per Thomas ma neanche lei è convinta”.

L’attrice crede che in passato tra loro ci fosse una relazione tossica, mentre ora potrebbe esserci per loro una possibilità diversa. “Vedremo però se sarà Hope o se sarà invece Thomas a scuotere la stabilità trovata con Liam”, afferma l’interpreta della figlia di Brooke.

Annika Noelle spiega di avere un bellissimo rapporto con Katherine Kelly Lang, che sul set veste i panni di sua madre. “La chiamo mamma”, confessa la giovane attrice. Annika racconta che Katherine è stata con lei subito “accogliente e amorevole”, sin dal primo giorno. “Mi ha preso sotto la sua ala protettrice, mi ha guidato e mi ha aiutato”, assicura l’interprete di Hope.