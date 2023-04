Le ultime anticipazioni americane di Beautiful annunciano che tornerà a Los Angeles un giovane Forrester. Si tratta di Ridge Jr., l’unico figlio che Brooke e Ridge hanno avuto insieme. Quello che anni fa i telespettatori hanno lasciato come un bambino oggi è un ragazzo, pronto a tornare a fare parte della particolare vita della sua famiglia. Mentre un Forrester arriva, un altro potrebbe presto lasciare Los Angeles. Si tratta sempre di un Forrester, ovvero Steffy.

La sua interprete Jacqueline MacInnes Wood è incinta del suo quarto figlio! Ebbene sì, l’attrice aspetta un altro bambino e anche questa volta dovrà prendersi la giusta pausa dopo la gravidanza. Come accaduto già quando sono nati gli altri tre figli, Steffy si allontana sempre da Los Angeles per un determinato motivo in questi casi. L’anno scorso Jacqueline ha dato alla luce il suo terzo figlio e si è allontanata pertanto da set per godersi il momento nel modo più sereno più possibile.

Ciò era avvenuto grazie a un cambiamento di trama che porta Steffy lontano da Los Angeles, convinta che Finn sia morto. Queste puntate, che negli Stati Uniti sono andate in onda la scorsa estate, su Canale 5 verranno trasmesse da qualche tempo. E mentre i telespettatori in Italia stanno assistendo a una nuova fase della trama che è stata scombussolata dai ritorni di Sheila, Deacon e Taylor.

Ora le anticipazioni americane di Beautiful annunciano un altro ritorno, quello di Ridge Jr., a cui il pubblico di Canale 5 assisterà tra circa un anno. Con un personaggio che torna, un altro va via da Los Angeles. Il figlio di Ridge e Brooke ora è un ragazzo e di sicuro avrà l’opportunità di entrare a far parte dell’azienda di famiglia, la Forrester Creations, come già hanno fatto i suoi fratelli Steffy, Thomas e Hope.

Pare che il ritorno di Ridge Jr. nelle puntate americane della longeva soap opera segnerà un punto di svolta. Innanzitutto bisognerà capire come questi anni di lontananza dai suoi genitori hanno influito sul carattere del giovane Forrester. Dunque, il pubblico dovrà conoscere a fondo Ridge Jr., anche perché negli ultimi anni si è parlato poco o niente di lui.

Bisognerà capire se entrerà nell’azienda di famiglia in punta di piedi oppure stravolgerà la vita dei suoi cari. E chissà come reagirà Thomas, il quale non sta affrontando un periodo semplice. Dopo essere stato cacciato dalla Forrester Creations, il figlio di Ridge sta cercando di riguadagnarsi la fiducia dei suoi familiari, con una Steffy sempre più titubante.

A non riuscire a dubitare di lui è Hope, la quale invece si riavvicina inaspettatamente a Thomas. Non solo, la figlia di Brooke prova una fortissima attrazione fisica nei confronti del Forrester, che questa volta vuole evitare di fare dei passi falsi. Questa situazione potrebbe generare nuovi colpi di scena, non così positivi per Liam.

Hope non è più sicura di sé stessa e questo le fa perdere la testa durante un confronto con Brooke. La figlia di Deacon si scaglia contro sua mamma, a cui assicura che non sarà mai come lei, rinfacciandole i suoi risvolti amorosi del passato. Questo, però, sembra preannunciare un eventuale tradimento da parte di Hope!