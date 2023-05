Arrivano anticipazioni sulla trama di Beautiful che riguarda la città di Roma. In questi giorni il cast della nota soap opera americana si trovano nella Capitale italiana per girare le nuove puntate. Scendendo nel dettaglio, sono in tutto sei gli episodi che saranno ambientati in Italia. Presenti a Roma in questi giorni Brooke (Katherine Kelly Lang), Ridge (Thorsten Kaye), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Hope (Annika Noelle), Liam (Scott Clifton), Thomas (Matthew Atkinson) e Carter (Lawrence Saint-Victor). Queste puntate vedranno, dunque, protagonisti questi personaggi centrali della longeva soap opera.

Ma cosa accadrà a Roma? Ebbene le anticipazioni americane parlano di clamorosi colpi di scena. Questi gireranno intorno ai più giovani, ovvero a Liam, Hope, Steffy e Thomas. In questo periodo, nelle puntate che stanno andando in onda negli Stati Uniti, la figlia di Brooke sta cercando di tenere a bada delle tentazioni. In particolare, Hope si sente attratta da Thomas. Non vuole, però, seguire l’esempio di sua mamma. Così la giovane Logan tenta di tenere sotto controllo le tentazioni, ma a Roma pare che accadrà qualcosa che cambierà tutto.

Secondo quanto riporta SoapDirt, nelle puntate di Beautiful girate a Roma Steffy regalerà il colpo di scena, svelando un segreto. E sembra che questo segreto veda protagonisti Hope e Thomas. Nonostante tutto, la giovane Forrester quando ne parlerà con Liam prenderà le difese del fratello. Ma qual è il segreto che uscirà fuori? Per scoprirlo bisognerà attendere le prossime anticipazioni americane.

Intanto, a svelare altri dettagli scoppiettanti ci pensa Scott Clifton, parlando a Roma con l’Ansa. “Liam in Italia scoprirà qualcosa che cambierà tutto per lui”, questo ciò che dichiara l’attore parlando con la stampa italiana. Sembra, dunque, che Steffy si lascerà sfuggire il fatto che nell’ultimo periodo Hope e Thomas si sono avvicinati e che la sua storica rivale ha pensato di tradirlo.

Questo sì che potrebbe cambiare tutto, in quanto ormai da diverso tempo (stranamente) Liam e Hope stanno vivendo serenamente la loro love story senza intoppi dopo aver costruito la famiglia che tanto sognavano. Un’eventuale rottura tra loro potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola anche per Steffy e Finn. La giovane Forrester potrebbe così riavvicinarsi allo Spencer, cosa che comunque non verrebbe approvata dai fan.

Intanto, potrebbe anche esserci un riavvicinamento tra Brooke e Ridge. I due dopo il ritorno di Deacon non sono più riusciti a ritrovare la felicità insieme. Anzi, Brooke si avvicina addirittura a Taylor con cui stringe per la prima volta un rapporto d’amicizia. Roma potrebbe fare da cornice a un ritorno di fiamma per i Bridge.

Beautiful episodi a Roma: quando andranno in onda

Le sei puntate di Beautiful girate a Roma andranno in onda negli Stati Uniti tra il 16 e il 23 giugno 2023. Il pubblico di Canale 5 dovrà, invece, attendere più tempo prima di assistere a questa fase della trama. Infatti, tali episodi dovrebbero andare in onda in Italia nella primavera del 2024.

Questa non è la prima volta che gli attori della soap opera americana girano delle scene in Italia. Ciò è avvenuto sul Lago di Como, a Venezia, a Portofino e in Puglia, dal 1997 al 2012 in diversi momenti.