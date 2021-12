Beautiful puntate italiane: 3 cose che vedremo a gennaio 2022

Le anticipazioni della trama che andrà in onda in Italia nel primo mese dell’anno 2022

Avvengono importanti svolte nella trama di Beautiful durante le puntate italiane che andranno in onda a gennaio 2022. Le anticipazioni svelano che, mentre esce fuori il reale motivo per cui Thomas ha le sue allucinazioni, Liam e Steffy tradiscono Hope e Finn. Intanto, il pubblico assisterà a una proposta di matrimonio e tra Eric e Quinn sembra tornare finalmente il sereno.

Thomas operato d’urgenza, Liam tradisce Hope con Steffy

Hope tenta di convincere Liam che dovrebbero trovare un modo per far restare Thomas nelle loro vite. Nel frattempo, lo stilista continua ad avere delle allucinazioni con il manichino che gli chiede di uccidere Liam. Anche Charlie gli chiede delle spiegazioni. Dopo di che, Hope e Thomas si assentano dal lavoro per recarsi allo chalet e fare una sorpresa a Douglas. Lo Spencer, però, crede che questa sia l’ennesima mossa del Forrester.

Liam continua a portare avanti la sua tesi e dice a Steffy che non dovrebbe fidarsi di Thomas. Il piccolo Douglas sente la mancanza di suo padre, tanto che chiede a Hope se Thomas può vivere insieme a loro. Lo Spencer ascolta la conversazione e poi chiede spiegazioni alla Logan, la quale è certa che lo stilista sia davvero cambiato.

In seguito, una cena di famiglia a casa di Thomas diventa imbarazzante con Hope, in quanto le fa notare come sarebbe il loro futuro insieme. Di fronte a queste parole, la Logan decide di andare via. Lo stilista ha poi un crollo psicologico, al punto che bacia il manichino. Liam, fuori dall’abitazione, osserva la scena e crede che quella sia davvero sua moglie.

Convinto che Hope l’abbia appena tradito con Thomas, Liam si lascia andare all’alcol con Steffy, a cui esprime i suoi sentimenti nascosti. Ebbene i due genitori di Kelly trascorrono una notte di passione insieme.

Dopo una conversazione con Finn, Hope decide di tornare da Thomas e lo trova intento a litigare con il manichino. La figlia di Brooke tenta di dissuaderlo e lui cade a terra privo di sensi.

In ospedale, Finn dichiara che c’è il sospetto che lo stilista abbia un trauma cerebrale. E questo spiega il suo strano comportamento. Oltre ciò, Liam scopre che Thomas ha baciato il manichino e non Hope.

Pertanto, inizia per lui un vero e proprio tormento, in quanto si sente in colpa per quanto accaduto la sera precedente. Liam e Steffy decidono, però, di mantenere il segreto su quella notte.

E mentre lo Spencer vorrebbe rivelare a sua moglie la verità, Thomas deve affrontare un intervento al cervello.

Beautiful: Eric chiede a Quinn di tornare a casa Forrester

Quinn è convinta che Shauna abbia lasciato la villa Forrester, ma non è così. Wyatt, invece, cerca di convincere Eric a perdonare Quinn, senza ottenere il risultato sperato. Non solo, il ragazzo insieme a Florence chiede a Shauna di lasciare la depandance del Forrester e lei finalmente pare intenzionata ad andare via.

Ed ecco che a casa della coppia, affronta Quinn per avere un chiarimento. Shauna tenta di rassicurare la sua amica, facendole sapere che se giocherà bene le sue carte Eric la riaccoglierà a casa. Il patriarca della famiglia Forrester ammette di non essere ancora pronto a farla tornare alla villa.

Dopo qualche giorno, finalmente Eric decide di chiedere a Quinn di tornare a casa.

Zoe accetta di sposare Carter

Carter decide di preparare una cena invitando Paris, Zende e Zoe. In questo momento è pronto a fare la sua proposta di matrimonio, ma un allarme antincendio lo interrompe ancora prima che la Buckingham gli dia una risposta. Quando restano soli, lei accetta di sposarlo.

Paris è ansiosa di iniziare i suoi compiti di organizzazione per il matrimonio di Zoe e Carter come damigella d’onore. Zende, però, appare abbastanza demoralizzato quando augura ai due futuri sposi di essere felici.