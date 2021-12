Beautiful anticipazioni: Eric sceglie Shauna? Quinn scopre la verità

Quinn ha ragione a sospettare di Shauna? Nelle passate puntate di Beautiful, la Fuller ha trovato in casa Forrester la sua cara amica. La scoperta l’ha resa più vulnerabile, ma soprattutto è apparsa abbastanza delusa. Il fatto poi che Eric abbia prontamente preso le difese di Shauna, di fronte a lei, l’ha insospettita. La sua amica sta cercando di conquistare suo marito ora che sono in crisi? Le anticipazioni rivelano che, finalmente, Quinn scopre tutta la verità sulla presenza della Fulton in casa Forrester.

La madre di Florence è rimasta a vivere nella villa di Eric, quando Quinn è stata cacciata. Il patriarca della famiglia Forrester si è ritrovato di fronte a una situazione sconvolgente: sua moglie aveva messo in atto un folle piano per separare Ridge e Brooke. La designer di gioielli ha, ovviamente, organizzato tutto tenendo all’oscuro Eric. Al contrario suo, Shauna ha spesso dimostrato di avere dei sensi di colpa. Non solo, ha anche deciso di confessare la verità al padre di Steffy prima del matrimonio ufficiale.

Un falso matrimonio e il tentativo di far diventare Ridge e Shauna marito e moglie, ha portato Quinn in una brutta posizione. Più volte, Eric ha confermato di non avere alcuna intenzione di recuperare il suo matrimonio, anzi. La Fuller sta continuando a chiedere perdono, con la speranza di poter essere ancora la signora Forrester e di tornare nella villa.

Ogni suo tentativo sembra vano e la presenza di Shauna per lei complica solo le cose. Quinn si sente tradita dalla sua più cara amica. Non si aspettava che sarebbe rimasta in casa Forrester, dopo quanto accaduto. Eric difende a spada tratta la Fulton, in quanto crede che sia stata solo una vittima della sete di vendetta di sua moglie.

Questo segna l’inizio di una storia d’amore per Eric e Shauna in Beautiful? Ebbene le anticipazioni americane dicono tutto il contrario. Non c’è alcuna possibilità che la madre di Flo diventi la signora Forrester, almeno finora non è ancora accaduto in America. Ma perché Shauna vive ancora a casa di Eric? Quinn scopre la verità nelle prossime puntate.

La Fulton ha già tentato di far capire alla sua amica che è rimasta alla villa per convincere, piano piano, il Forrester a tornare con lei. Ma Quinn non riesce a credere a questa versione dei fatti. Nelle prossime puntate italiane, la Fuller chiede a Shauna di giurare sulla vita di Flo che non sta cercando di rubarle Eric.

Questo non basta, perché effettivamente la madre di Wyatt ha poco dopo la conferma. Quinn sente Shauna che tenta di convincere Eric a farla tornare a casa. In questo modo, capisce che la sua amica sta solo cercando di aiutarla. A questo punto, il pubblico vedrà la Fuller porgere le sue scuse alla Fulton.