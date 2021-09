Beautiful, Ridge scopre la truffa e torna con Brooke: che fine fa Shauna

Finalmente esce fuori la verità nelle prossime puntate italiane di Beautiful. Il pubblico di Canale 5 sta attualmente assistendo a una profonda crisi tra Ridge e Brooke. I due grandi protagonisti della soap, negli episodi che stanno andando in onda in America, formano una coppia felice e serena. Ma prima di arrivare a questo, si ritrovano ad affrontare nuovi ostacoli, a causa di Quinn e Shauna. Le due amiche hanno messo a segno diversi colpi, tanto che Ridge è diventato improvvisamente il marito di Shauna.

In realtà, quel matrimonio a Las Vegas non ha alcun valore. Proprio per questo ora la Fuller fa di tutto affinché si sposino ufficialmente a Los Angeles in casa Forrester. Ma non tutto procede come lei vorrebbe. Le nozze vengono organizzate e Ridge ne parla con Brooke. Ovviamente quest’ultima cerca di convincere lo stilista a non commettere questo errore. Ormai, però, sembra troppo tardi. Anche Eric e Carter tentano di portare Ridge a non celebrare questo matrimonio, senza riuscirci.

Arriva il giorno tanto atteso ed è Katie a smascherare Quinn e Shauna. Infatti, la più piccola delle sorelle Logan ascolta la prima mentre consiglia alla sua amica di lasciarsi alle spalle ciò che avevano architettato per realizzare il matrimonio a Las Vegas. A questo punto, Katie si reca direttamente da Ridge, che intanto si convince del fatto che non potrebbe mai sposare Shauna, in quanto non può stare lontano dalla sua Brooke.

Katie è sicura che il Forrester dovrebbe ascoltare ciò che ha scoperto sul piano della Fuller. Così, smaschera le due amiche rivelando ogni cosa allo stilista. In questo modo, finalmente, il figlio di Eric scopre di essere stato truffato da Quinn e Shauna. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Ridge e Brooke tornano di nuovo insieme.

Eric per caso si ritrova ad ascoltare di nascosto una discussione tra sua moglie e la sua amica, intente a discutere sul piano ormai fallito. Di fronte a questa sconcertante verità, il patriarca della famiglia Forrester decide di chiudere con Quinn! In America questa coppia sta affrontando una situazione abbastanza sconvolgente!

Intanto, nelle puntate che ancora devono andare in onda in Italia, Eric lascia Quinn. Quest’ultima è costretta a lasciare casa Forrester, per poi fare una scoperta che la sconvolge: Shauna continua a vivere lì. Quando la trova nell’abitazione di Eric, la Fuller va su tutte le furie e le ordina di andare via immediatamente. Il Forrester, però, prende le sue difese e le chiede di restare, poiché sa che la truffa a Ridge è stata architettata dalla mente di sua moglie.

Shauna nega il fatto di voler avere in qualche modo avere a che fare con Eric, come inizialmente pensa la designer di gioielli. Poi ammette di non essere trasferita, proprio per cercare di mediare tra Quinn e il Forrester.

Non bisogna temere per la Fuller, in quanto presto torna tra le braccia di Eric, il quale decide di perdonarla. Shauna continua a restare nei paraggi al fianco di Quinn, ma lontano da Ridge