Beautiful puntate America: Xander in pericolo? Thomas è l’assassino

Anticipazioni americane Beautiful, Xander è in pericolo: il ragazzo conferma i suoi sospetti su Thomas

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America, Xander potrebbe trovarsi in serio pericolo. Il giovane arriva a scoprire una verità sconcertante, che però riesce a confermare i suoi dubbi. La tragica morte di Emma non è dipesa da un incidente, bensì da Thomas! Per mettere a tacere la ragazza, che da poco aveva scoperto che la figlia di Hope e Liam è viva, il giovane Forrester la fa finire fuori strada con l’auto. Caduta in un burrone, la povera Emma perde la vita sotto lo sguardo soddisfatto di Thomas. Non appena Xander riceve la terribile notizia, sospetta immediatamente che non si sia trattato di un incidente. I suoi sospetti finiscono immediatamente sul figlio di Ridge e inizia a indagare. L’obbiettivo del ragazzo è quello di far luce sull’omicidio, soprattutto per i forti sentimenti che ha sempre provato per Emma. Nonostante stia soffrendo per l’improvvisa scomparsa di quest’ultima, Xander non perde neanche un momento per indagare.

Beautiful, Xander è ormai certo che Thomas abbia ucciso Emma

Xander è quasi certo della colpevolezza di Thomas, quando scopre un dettaglio interessante. Pam gli fa sapere che quella tragica sera, l’ultima persona che Emma ha incontrato alla Forrester Creations è proprio il figlio di Ridge. Il racconto della donna va a confermare i dubbi di Xander che non ferma le sue indagini. Per riuscire a entrare nell’area di video sorveglianza dell’azienda, il giovane rivela a Charlie di aver subito un furto nella sua auto. L’addetto alla sicurezza permette così al giovane di guardare ciò che hanno ripreso in queste settimane le telecamere. Tornando alla notte della morte di Emma, Xander trova nei filmati ciò che cercava: il fratello di Steffy ha seguito la ragazza con la sua auto. A questo punto, Xander ormai certo afferma: “Thomas Forrester è l’assassino!”

Thomas convince Hope a diventare sua moglie: Xander potrebbe ostacolare i suoi piani

Un ulteriore prova per Xander, che però potrebbe essere in serio pericolo. Thomas appare fortemente instabile e ormai sembra non usare più la ragione. Il giovane Forrester sembra non avere alcuno scrupolo di coscienza. Il suo scopo è quello di costruire una famiglia con Hope, la quale ha appena accettato di diventare sua moglie. Dunque, ora come ora, non potrebbe mai accettare di avere qualcuno che gli mette i bastoni tra le ruote. E Xander sembra intenzionato a farlo, visto che vuole trovare le prove necessarie per incolparlo dell’omicidio di Emma.