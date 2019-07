Beautiful puntate America: Hope accetta di sposare Thomas

Anticipazioni americane Beautiful: Hope accetta la proposta di matrimonio di Thomas

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful annunciano la scelta presa da Hope. La giovane Logan accetta di sposare Thomas. Dopo aver firmato l’annullamento del suo matrimonio con Liam, la figlia di Brooke sembra essere intenzionata a iniziare una nuova vita insieme a Thomas e Douglas. Una scelta la sua che porta non pochi dispiaceri e preoccupazioni. La prima a essere preoccupata è Brooke. La moglie di Ridge ha, infatti, da tempo notato la forte ossessione che Thomas nutre nei confronti della figlia. Proprio per tale motivo, cerca di tenere Hope lontana dal ragazzo. Ma più passano i giorni e più la giovane Logan si sente legata al Forrester. Questa notizia, invece, non può che rendere intanto felice Ridge. Dunque, nel corso delle prossime puntate in onda in America, Brooke ha accese discussioni con il marito, in quanto hanno opinioni decisamente contrastanti. Nel frattempo, il piano di Thomas sembra andare come lui stesso ha deciso.

Puntate americane: Thomas continua a mostrarsi fortemente instabile

La proposta di matrimonio di Thomas riceve una risposta positiva. Il giovane Forrester ha pianificato tutto per riuscire a conquistare il cuore della bella Logan. Scendendo nel dettaglio, il ragazzo fa in modo che il piccolo Douglas chieda a Hope di sposarlo. Con un anello tra le mani, il bambino mostra tutta la sua dolcezza e la figlia di Brooke non può che rispondere con un bel sì. Ma le preoccupazioni della moglie di Ridge si rivelano essere fondate. Come vi abbiamo già anticipato, Thomas dimostra di essere una persona fortemente instabile. Pur di riuscire a costruire un futuro insieme a Hope è disposto a tutto. Per tale motivo, arriva anche a provocare la tragica morte della povera Emma! Dunque, sembra proprio che la giovane Logan sia in serio pericolo a fianco a Thomas!

Hope ha ormai deciso di sposare Thomas per dare una famiglia a Douglas: il Forrester è disposto a tutto

Ebbene sì, Thomas torna a Los Angeles come una persona instabile. Proprio il giovane Forrester, subito dopo Xander, viene a conoscenza dell’importante segreto riguardante la figlia di Hope e Liam. I due sono convinti che la loro bambina sia morta, ma in realtà è stata inconsapevolmente adottata da Steffy. Sebbene inizialmente sembri intenzionato a rivelare quanto scoperto, Thomas poi fa di tutto affinché resti tutto un mistero. Il giovane è consapevole che, qualora dovesse venire a conoscenza della verità, Hope tornerebbe tra le braccia di Liam. Emma scopre il tutto ed è intenzionata a svelare il segreto, ma Thomas riesce a fermarla!