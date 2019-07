Beautiful puntate America: la proposta di matrimonio di Thomas per Hope

Anticipazioni americane Beautiful: Thomas fa la proposta di matrimonio a Hope

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful, della prossima settimana, annunciano la proposta di matrimonio che Thomas fa a Hope. Il giovane Forrester decide di mettere in atto un nuovo piano per riuscire finalmente a formare la famiglia tanto desiderata con la Logan. Ancora una volta, il fratello di Steffy sfrutta suo figlio Douglas, il quale da poco ha perso sua madre Caroline. Hope sente il forte bisogno di svolgere il ruolo di mamma, prendendosi cura del piccolo. Proprio per tale motivo, ricordiamo, la Logan decide di annullare il suo matrimonio con Liam. Offre così a quest’ultimo la possibilità di tornare a vivere insieme a Steffy e alle loro due bambine, Kelly e Phoebe. Thomas decide di approfittare della situazione, mettendo soprattutto in gioco la dolcezza di Douglas. Nel corso delle prossime puntate, il giovane Forrester rivela al bambino che ha un nuovo compito con Hope. Proprio il piccolo fa la proposta di matrimonio a Hope, consegnandole un bellissimo anello.

Thomas sempre più preoccupante: il Forrester usa suo figlio Douglas per sposare Hope

Dopo aver provocato la morte di Emma e dopo aver drogato Liam, Thomas sembra ormai disposto a tutto. Pur di conquistare Hope, sfrutta addirittura il suo stesso figlio. Al piccolo, il Forrester consegna un bellissimo anello, che deve poi consegnare a Hope. Douglas, dunque, mentre si trova insieme alla Logan le consegna l’anello e le chiede se vuole convolare a nozze con Thomas, così da poter essere una famiglia. Cosa risponderà la figlia di Brooke? Le anticipazioni terminano proprio con la proposta di matrimonio. Dunque, non si sa bene cosa sceglierà di fare la Logan, sicuramente si prenderà del tempo per pensare. D’altronde è passato davvero pochissimo tempo dall’annullamento firmato con Liam.

Thomas vuole sposare Hope: Brooke fortemente preoccupata per sua figlia

Brooke è tra i personaggi più preoccupati per l’instabilità di Thomas. La Logan, infatti, non è l’unica a provare dei timori per qualunque sua possibile intenzione. Vi sono anche Xander e Liam, che hanno ormai percepito che qualcosa nel Forrester non va. Hope, però, continua a fidarsi di lui. Dopo la proposta di matrimonio, Brooke discute addirittura con Ridge.