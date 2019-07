Beautiful puntate America: Xander dice addio a Zoe e avverte Thomas

Anticipazioni americane Beautiful: Xander decide di lasciare Los Angeles, ma prima avverte Thomas

Nelle ultime puntate di Beautiful, in onda in America, Xander annuncia di voler lasciare Los Angeles. Il giovane Avant dichiara a Zoe di non essere più intenzionato a vivere nella città statunitense tra segreti e bugie. Scendendo nel dettaglio, Xander non sopporta il fatto che Liam e Hope siano convinti che la loro bambina sia morta. Il giovane, insieme a Flo, Zoe e Thomas, sa che la piccola è stata adottata inconsapevolmente da Steffy. Xander è pronto a rivelare la verità ai diretti interessati, ma Zoe cerca di fermarlo. La ragazza sa che andrebbe in prigione insieme al padre, il dottor Reese, il quale è il responsabile di quanto accaduto. A questo punto, Xander dichiara di non essere più disposto a vivere a Los Angeles con questo grande segreto e decide di lasciare la città. Zoe inizialmente si dice pronta a seguirlo a Londra, ma lui si rifiuta di continuare a stare con lei. Se la giovane è ancora sicura di voler mantenere il grande segreto a Hope e Liam, Xander non può restare al suo fianco.

Xander e l’addio a Zoe: il giovane Avant intenzionato a cambiare vita

Dopo la tragica morte di Emma, Xander decide di indagare. Il ragazzo vuole mettere finalmente Thomas con le spalle al muro. Ma ecco che improvvisamente, il giovane Avant chiede nuovamente a Zoe di andare dalla polizia e rivelare tutto. Non solo, il ragazzo vuole che vadano insieme da Hope e Liam per raccontargli quanto realmente accaduto alla loro bambina. Terrorizzata per suo padre, Zoe decide di non seguirlo e lo implora a mantenere il segreto. A questo punto, Xander comprende di non poter più stare insieme a Zoe e, soprattutto, di non voler più continuare a vivere a Los Angeles.

Xander saluta Zoe e fa un avvertimento a Thomas: il ragazzo lascerà davvero Los Angeles?

“Addio Zoe”, così Xander lascia definitivamente la sua amata e Los Angeles. Non sappiamo di preciso se il ragazzo, intenzionato a far luce sulla morte di Emma, se ne vada a vivere all’estero. Subito dopo aver salutato Zoe, il giovane Avant avverte però Thomas: se dovesse accadere qualcosa alla ragazza, lui andrà direttamente alla polizia. Nel frattempo, il figlio di Ridge porta avanti il suo piano, pronto a diventare il marito di Hope! Ricordiamo che il Forrester è davvero disposto a tutto, dunque Xander potrebbe essere seriamente in pericolo!