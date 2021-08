Beautiful puntate America: Thomas rinuncerà a Hope, ecco come

Thomas rinuncerà mai a Hope? Pare proprio di sì! Fino a qualche tempo fa in molti avrebbero risposto ‘impossibile’. E invece le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che questo potrebbe accadere molto presto. Per la gioia dei suoi fan, che hanno sempre creduto in lui, il figlio di Ridge riesce a riscattarsi dagli errori del passato, salvando Liam e Bill dalla prigione.

Per salvare i due Spencer, Thomas viene anche imprigionato. E questo l’ha fatto passare agli occhi del pubblico americano come un vero eroe. A liberarlo dalla gabbia in cui lo rinchiude Justin è Hope. Insieme poi si recano in prigione e, dopo aver parlato con il tenente Baker, fanno sì che Liam non venga trasferito e che torni a casa.

Durante un colloquio in carcere, convinto che non riuscirà a tornare in libertà, il giovane Spencer chiede proprio a Thomas di prendersi cura di Hope e dei bambini. Ed ecco che è il Forrester a dargli la libertà tanto sperata. Cosa accadrà ora al figlio di Ridge? La trama legata a questo personaggio ora è abbastanza piatta.

Dopo il salvataggio degli Spencer, che per la prima volta devono ringraziarlo, Thomas dovrà tornare in qualche modo al centro della trama. Sembra proprio che il suo futuro non sia più destinato a essere legato in modo ossessivo a Hope. I portali americani non credono che il giovane stilista possa tornare a commettere i gesti del passato.

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda in America, Thomas capirà che Hope non gli apparterrà mai e finalmente deciderà di voltare pagina. Pare che il Forrester non sarà alla ricerca di un nuovo amore. Tutto accadrà in modo del tutto casuale. Un incontro rappresenterà una svolta nella sua vita sentimentale.

E di questo ne sarà sicuramente felice Brooke, che non vorrebbe mai vedere Hope a fianco a lui. Sembra che ci siano grandi cambiamenti in serbo per Thomas, che ormai appare cambiato.

Ora che Liam è in libertà potrà prendersi cura di Hope e dei bambini. Ovviamente continuerà a esserci la co-genitorialità di Thomas con Hope per il piccolo Douglas.

Dunque, la Logan e il figlio di Ridge resteranno sempre legati. L’incontro casuale per Thomas potrebbe avvenire il giorno del matrimonio di Steffy e Finn. Secondo le anticipazioni americane, il fratello della sposa si presenterà da solo alla cerimonia.

Qui potrebbe incontrare la donna che gli farà tornare il sorriso. Bisogna, dunque, attendere per scoprire chi sarà la nuova fiamma di Thomas e come avverrà questo incontro casuale, dopo del quale rinuncerà definitivamente a Hope.

Va sottolineato che il Forrester un giorno potrebbe tornare a lottare nuovamente per la Logan, ma per ora non c’è questa possibilità.