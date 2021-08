Beautiful, chi è la madre biologica di Finn? Gli indizi sulla suocera di Steffy

La trama, nelle puntate in onda in America, vede al centro della scena il medico, che sta per convolare a nozze con la bella Forrester: un segreto offrirà nuovi colpi di scena

Chi è davvero la madre biologica di Finn in Beautiful? Ebbene i telespettatori americani sono curiosi di scoprire chi è la mamma naturale di John Finnegan, il medico che conquista il cuore della bella Steffy. I due hanno un figlio e decidono di convolare a nozze. Proprio in occasione del matrimonio, si scopre che Finn è stato adottato.

E mentre a Los Angeles arrivano Jack e Li Finnegan, i genitori che l’hanno adottato, cresce la curiosità su chi possa essere la madre biologica. Già mesi fa le indiscrezioni facevano sapere che Steffy non avrebbe amato sua suocera. Questo ha fatto pensare che la donna è un volto poco apprezzato dai Forrester. Si vociferava che si tratta di un personaggio storico della soap opera.

Chi potrebbe essere? Ci sono degli indizi che portano verso due persone, Sheila Carter e Quinn Fulton. La prima ha da tempo lasciato la scena, ma l’attrice continua a parlare della soap sui social. In particolare, i fan più attenti hanno notato che Kimberlin Brown, la sua interprete appunto, ha commentato un tweet riguardante Steffy e Finn.

L’attrice si è mostrata particolarmente interessata a questa fase della trama. Sarà lei a regalare questo grande colpo di scena al pubblico? In effetti, potrebbe essere, se si considera anche il fatto che Steffy non andrà d’accordo con la suocera. Prima della rivelazione sulla madre di Finn, Kimberlin ha dimostrato interesse per la vicenda e questa, per molti fan, non è una coincidenza.

Ma c’è un altro nome che si fa forte tra le ipotesi riguardanti la madre biologica di Finn, ovvero quello di Quinn. La sua relazione con Carter potrebbe non portare altri colpi di scena e così la soap potrebbe aver deciso di renderla protagonista di un’enorme rivelazione.

Attualmente la Fuller si ritrova a vivere in segreto la sua storia con l’avvocato, che rischia di perdere il lavoro alla Forrester Creations. Quinn appare tranquilla e serena, tanto che accetta qualunque proposta di divorzio da parte di Eric.

Se non per una probabile guerra con Brooke, la Fuller non avrebbe altro da raccontare. Ed ecco che la soap sarebbe in grado di dare un grande colpo di scena ai telespettatori: Quinn potrebbe essere la madre biologica di Finn.

La designer di gioielli fa presente a Carter che è troppo grande per dargli dei figli. Questa sua affermazione, secondo le ultime indiscrezioni americane di Beautiful, potrebbe rappresentare un indizio.

Da questa dichiarazione potrebbe uscire fuori “un figlio perduto da tempo” e, ovviamente, un fratello per Wyatt. In effetti, questo regalerebbe al pubblico una trama abbastanza interessante!