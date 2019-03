Beautiful puntate America: Taylor bacia Ridge, lo scontro con Brooke

Anticipazioni americane Beautiful: Taylor bacia Ridge, ma Brooke difende il Forrester e si scaglia contro la rivale

Nel corso delle ultime puntate americane di Beautiful, accade qualcosa tra Ridge e Taylor. Per Brooke sembra tornare indietro nel tempo, ma inaspettatamente non si arrabbia con il marito. Infatti, la Logan si lascia andare a uno scontro acceso con la sua eterna rivale. Stando alle anticipazioni, Taylor si fa confortare da Ridge, quando Steffy lascia Los Angeles e Thomas torna a casa con il piccolo Douglas. Il giovane Forrester fa il suo ritorno con una triste notizia: purtroppo Caroline è morta. La decisione di Steffy di trasferirsi a Parigi e quando accaduto a Thomas, fa soffrire non poco Taylor. Quest’ultima è convinta che sua figlia debba stare insieme a Liam, con cui dovrebbe crescere le sue due bambine Kelly e Phoebe. Proprio in questo momento difficile, la donna trova conforto in Ridge, tanto che tra i due scatta il bacio. Ad assistere alla scena è Brooke, che pensa di avere ormai chiara la situazione.

Taylor e Brooke eterne rivali: si riaccende lo scontro tra le due donne

Brooke è convinta che Taylor si voglia vendicare per la separazione avvenuta tra Liam e Steffy. Ma non solo, la Logan si dice certa del fatto che la rivale sia ancora innamorata di Ridge. Dopo l’inaspettato bacio, le due donne si scontrano e a dividerle tocca proprio al Forrester. Sono tante le accuse che Brooke rivolge a Taylor. Quest’ultima si difende, dichiarando che quel bacio non è significato nulla, ma aveva solo bisogno di ricevere conforto da Ridge. Ma la Logan è convinta del contrario, tanto che accusa la rivale di essere ancora innamorata del Forrester. Sembra di tornare indietro nel tempo, quando le due eterne rivali si scontravano per l’amore di Ridge. Ora quest’ultimo tenta in tutti i modi di mettere la pace tra Brooke e Taylor.

Brooke accusa Taylor e poi rassicura Ridge: la Logan chiede alla rivale di andarsene

Sembra impossibile per Ridge riappacificare Brooke e Taylor. La Logan, dopo l’acceso scontro con la rivale, resta sola con il marito, a cui rivela di non essere per nulla arrabbiata con lui. Anzi, la madre di Hope è convinta che Taylor stia sfruttando la situazione per vendicarsi. Ridge cerca di calmarla, ma sicuramente nel corso delle prossime puntate in onda in America ci saranno altri accesi scontri tra le due eterne rivali. Infatti, dalle anticipazioni sappiamo che Brooke chiederà a Taylor di andarsene.