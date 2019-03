Beautiful anticipazioni americane: Ridge tradisce Brooke con Taylor

Anticipazioni americane Beautiful: Ridge bacia Taylor e tradisce Brooke

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano un tradimento da parte di Ridge. Stando agli ultimi spoilers, nel corso delle prossime puntate in onda in America, il Forrester si lascerà andare a un bacio appassionato con una sua ex fiamma. Stiamo parlando di Taylor. I due non riusciranno a trattenere la passione e si baceranno, sotto gli occhi di Brooke! Ebbene la dolce Logan si ritroverà ad assistere a una scena davvero inaspettata. Il suo matrimonio con Ridge, al momento, sta procedendo nel migliore dei modi. Pertanto, non si aspetterà minimamente di dover affrontare un momento così brutto. Non è di certo la prima volta che il Forrester si lascia andare con un’altra donna deludendo Brooke. Questa volta, alla Logan sembrerà di essere tornata indietro nel passato. Sappiamo bene che Brooke e Taylor hanno sempre lottato per conquistare il cuore di Ridge. Ora il ritorno della madre di Steffy a Los Angeles sembra portare non pochi problemi.

Ridge e Taylor si baciano: Brooke delusa, il ritorno nel passato

Non è la prima volta che Ridge tradisce la fiducia di Brooke. Ricordiamo che qualche tempo fa, il Forrester aveva messo a rischio il suo matrimonio attraverso il flirt con Quinn. Ed ecco che ora il ritorno di Taylor riuscirà a rimettere in discussione l’amore tra Brooke e Ridge. La povera Logan si ritroverà ad assistere, di nascosto, a un bacio passionale tra i due ex amanti. In passato i due hanno avuto diverse storie d’amore e matrimoni, da cui sono nati Steffy e Thomas. A Brooke sembrerà, dunque, di tornare indietro nel tempo, quando lottava con Taylor per Ridge. Questa volta, però, la Logan potrebbe decidere di chiudere definitivamente con il Forrester. Un vero e proprio colpo di scena, visto che il matrimonio tra Ridge e Brooke sta finalmente procedendo bene.

Steffy lascia Los Angeles e raggiunge Parigi: l’attrice Jacqueline Macinnes Wood è diventata mamma

Ma questo non è l’unico colpo di scena delle prossime puntate americane della nota soap. Come vi abbiamo già rivelato, Steffy decide di lasciare Los Angeles. L’attrice Jacqueline Macinnes Wood è da poco diventata mamma e si prenderà del tempo per il suo bambino. Pertanto, la giovane Forrester va a Parigi, per permettere a Liam e Hope di salvare il loro matrimonio.