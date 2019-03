Beautiful anticipazioni puntate americane: la scelta di Steffy devasta Hope

Anticipazioni americane Beautiful: Steffy fa un annuncio che spiazza Hope

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Steffy fa un annuncio che devasta Hope. Nel corso delle ultime puntate in onda in America, la giovane Forrester prende una decisione molto importante, che riguarda il suo futuro. La figlia di Ridge decide di lasciare, per un po’ di tempo, Los Angeles e di raggiungere Parigi. Steffy ha intenzione di allontanarsi dalla sua famiglia, insieme a Kelly e Phoebe. Prima di partire, la Forrester annuncia la sua inaspettata decisione a Liam e Hope. Scendendo nel dettaglio, la figlia di Ridge comunica ai due sposini di voler lasciare, per breve tempo, la città di Los Angeles. Il motivo? Steffy vuole dare del tempo a Hope di riprendersi dopo quanto accaduto. Ricordiamo che la Logan crede di aver perso la sua bambina, Beth, durante il parto. In realtà, la figlia di Liam e Hope è viva e viene adottata, inconsapevolmente, da Steffy. Quest’ultima porterà, entrambe le sue bambine, a Parigi e questa sua decisione devasta non poco la Logan.

Steffy lascia Los Angeles e va a Parigi con Kelly e Phoebe: Liam d’accordo, Hope devastata

Hope non può immaginare come sarà la sua vita senza Phoebe, la bambina adottata da Steffy, che in realtà è Beth. La giovane Logan trascorre molto tempo con la piccola, con cui avverte di avere subito un legame. Dopo la sua importante perdita, Hope riesce a trovare una certa serenità quando si trova insieme a Phoebe, non sapendo neppure che si tratti in realtà di sua figlia. Ora Steffy lascia Los Angeles e questo crea non poco sconforto in Hope, che non potrà tenere tra le sue braccia la bambina per chissà quanto tempo. Liam, dall’altra parte, è sicuro che la scelta di Steffy sia quella giusta. Sebbene sappia che non potrà vedere Kelly e Phoebe per qualche tempo, il giovane Spencer accetta la decisione dell’ex moglie.

Steffy decide di lasciare Los Angeles, Hope si avvicina a Thomas e Douglas

Steffy, dopo aver fatto il suo annuncio, consiglia a Hope di pensare a creare una famiglia con Liam. Lei è sicura che la Logan potrà ancora essere una buona madre. Nel frattempo, le anticipazioni americane rivelano che la giovane si avvicina a Douglas, il figlio di Thomas e Caroline. Il Forrester torna a Los Angeles insieme al bambino, a cui Hope si lega particolarmente.