Beautiful puntate America: dopo l’addio, Ridge fa una richiesta a Brooke

Anticipazioni americane Beautiful: Ridge fa un’inaspettata richiesta a Brooke

Nel corso delle prossime puntate americane di Beautiful, Ridge farà una particolare richiesta a Brooke. Ciò accadrà dopo il doloroso addio che avviene per la coppia. Scendendo nel dettaglio, l’amministratore delegato della Forrester Creations decide di chiudere la sua storia d’amore con la Logan. Per lo stilista non c’è più un modo per tornare a essere sereni come un tempo, troppe cose sono accadute e ormai la lontananza tra loro è abbastanza evidente. Infatti, vedremo Ridge intraprendere una relazione segreta con Shauna, la madre di Florence. Assisteremo, dunque, alla fine della love story di Ridge e Brooke e sarà molto commovente. Come vi abbiamo già anticipato, in lacrime il Forrester dà il suo addio alla Logan. Un momento importante per i fan della nota soap che hanno sempre tifato per questa coppia. Il motivo per cui avviene questo doloroso allontanamento riguarda Thomas! Brooke è sempre più convinta del fatto che il ragazzo sia ossessionato da Hope e soffra di un’instabilità mentale. Questo suo pensiero e alcuni gesti di sua figlia, la portano ad allontanarsi da Ridge. Ma ecco che arriva un’inaspettata richiesta da parte dello stilista.

Beautiful puntate americane: Ridge implora Brooke a lasciar perdere Thomas

Dopo il doloroso addio con Brooke, Ridge deciderà di sistemare un po’ la situazione. Le anticipazioni americane vedono lo stilista fare un’importante richiesta alla Logan: perdonare Thomas. Al fine di far tornare un po’ di serenità, il Forrester chiederà a sua moglie di dimenticare quanto accaduto con il figlio e di mettere da parte il tutto. Ma Brooke accetterà di prendere questa strada? Nel corso delle prossime puntate, Ridge supplicherà addirittura la Logan a fare un passo indietro con Thomas. Sembra, però, quasi impossibile che Brooke prenda questa strada. Sicuramente la madre di Hope è pronta a tutto pur di salvare il suo matrimonio, ma non per questo riuscirà ad accettare la proposta di Ridge.

Ridge e Brooke, l’addio è ormai definitivo: l’ultimo gesto di Hope fa infuriare i Forrester

Brooke e Hope sono sempre più convinte del fatto che Thomas non sia in grado di svolgere il ruolo di padre con il piccolo Douglas. Pertanto, la moglie di Liam fa di tutto pur di avere anche lei la custodia del bambino. Inaspettatamente, la giovane Logan riesce a ottenere la firma di Thomas e questo fa infuriare Ridge e Steffy!