Beautiful, Steffy vs Hope: Jacqueline MacInnes Wood accusa la Logan

Beautiful, Jacqueline MacInnes Wood dice la sua sulla lotta tra Steffy e Hope

Esattamente come Brooke e Taylor, oggi Hope e Steffy sono una contro l’altra. Le anticipazioni americane di Beautiful continuano a vedere le due giovani protagoniste della soap scontrarsi, in una lotta senza tregua. Sembrava avessero trovato finalmente un punto d’incontro, al fine di far vivere Kelly e Beth in una famiglia serena. Eppure i rispettivi punti di vista continuano a essere contrastanti tra loro, tanto da scatenare accesi scontri, esattamente come accadeva anni prima tra le loro madri. Ora ad accendere un nuovo scontro è quanto sta accadendo a Thomas. Hope riesce a ottenere legalmente la custodia del piccolo Douglas, grazie alla firma dello stesso Forrester. Dopo ciò, avviene tra loro un’accesa discussione, che termina con la Logan che spinge il ragazzo oltre una ringhiera. Thomas finisce in una vasca che sembra contenere acido, ma che in realtà contiene acqua. Il giovane stilista riesce, infatti, a salvarsi. Prima, però, sparisce per qualche giorno, generando in Hope una grande disperazione. La Logan è convinta di aver ucciso Thomas e si confida solo con Brooke. Le due Logan sono a conoscenza di quanto potrebbe essere accaduto al Forrester, ma non ne fanno parola con nessuno.

Jacqueline MacInnes Wood non le manda a dire: l’attrice si scaglia contro Hope

Hope mantiene il segreto ed ecco che poi si ritrova di fronte a Thomas, il quale dimostra così di essere vivo e vegeto. Tutta questa trama genera in Ridge e Steffy tanta rabbia nei confronti delle due Logan. In particolare, in una nuova intervista su Soap Opera Digest, l’attrice Jacqueline MacInnes Wood rivela il suo punto di vista sulla questione. L’attrice è sicura del fatto che Hope stia prestando troppa attenzione su Douglas, anziché sulla figlia ritrovata. Infatti, a detta sua dovrebbe concentrarsi di più su Beth. Jacqueline sul nuovo numero della rivista dichiara: “Steffy si sente come se Hope non le mostrasse alcuna considerazione quando ha portato via Beth / Phoebe e ora insegue anche Douglas?”

Jacqueline MacInnes Wood si schiera dalla parte della sua Steffy e accusa Hope

Nonostante non sia d’accordo con il comportamento tenuto da Hope, Jacqueline non è per nulla sorpresa. “L’atteggiamento di Hope è tipo dei Logan, che ottengono ciò che vogliono camminando sopra chiunque”, dichiara l’attrice nella sua intervista, schierandosi completamente dalla parte di Steffy. L’interprete della giovane Forrester è certa del fatto che quest’ultima sia in grado di mostrare al pubblico i veri colori di Hope, la quale cerca sempre di apparire come una persona buona e dolce. Eppure, attualmente, la Logan starebbe dimostrando di essere una persona ben diversa!