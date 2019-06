Beautiful puntate America: nuovo matrimonio? Colpo di scena inaspettato

Anticipazioni americane Beautiful: Thomas e Hope si sposano? Colpo di scena

Secondo quanto è possibile leggere nelle ultime ore, nel corso delle prossime puntate americane di Beautiful potrebbe esserci un nuovo matrimonio. A lanciare la notizia è il sito www.celebdirtylaundry.com. Stando a ciò che ha rivelato il portale, sarebbero uscite fuori delle immagini che vedono Carter celebrare un matrimonio. Ma chi sono i futuri marito e moglie? Pare proprio che i telespettatori americani vedranno convolare a nozze Thomas e Hope! Un colpo di scena inaspettato, visto l’amore che la giovane Logan prova nei confronti di Liam. Eppure dalla soap americana non possiamo di certo non aspettarci una svolta simile. La figlia di Brooke ha da poco firmato l’annullamento del suo matrimonio con lo Spencer. Il motivo? Hope vuole stare vicina a Douglas, il figlio di Thomas e di Caroline, che ha perso la vita. Ma non solo, la Logan si dice anche convinta del fatto che Liam debba stare con Steffy, con cui potrà finalmente avere la famiglia che desidera. Sicura che sua figlia Beth sia morta durante il parto, Hope vuole essere per Douglas una madre.

Hope potrebbe decidere di sposare Thomas: la verità su sua figlia è ancora un segreto

Sappiamo ormai abbastanza bene che la figlia di Hope e Liam non è morta, ma è stata adottata inconsapevolmente da Steffy. Questo segreto, però, sembra essere destinato a rimanere tale per molto tempo ancora. A conoscere la verità, al momento, sono Zoe, Xander, Florence e Thomas. Quest’ultimo ha da poco scoperto quanto è davvero accaduto nella sala parto e ha intenzione di rivelare tutto a Steffy. Il giovane decide poi di mantenere il silenzio e di continuare a stare vicino a Hope. Se la Logan dovesse scoprire la verità tornerebbe sicuramente tra le braccia di Liam. Ed ecco che, a questo punto, non possiamo non aspettarci il colpo di scena!

Thomas mente a tutti, Hope vuole essere una madre per Douglas

Hope potrebbe davvero decidere di convolare a nozze con Thomas. In questo modo, darebbe a Douglas la famiglia che merita. Ma cosa accadrà quando scoprirà la verità su Beth? Non ci resta che attendere per scoprirlo e, soprattutto, ora ci tocca anche aspettare il probabile matrimonio tra Thomas e Hope!