Beautiful puntate America, la verità su Beth: i Logan e i Forrester divisi

Anticipazioni americane Beautiful, la verità su Beth: i Logan e i Forrester si dividono

La verità su Beth è finalmente uscita fuori, nel corso delle ultime puntate di Beautiful, in onda in America. I telespettatori americani hanno assistito al tanto atteso momento in cui Liam rivela a Hope che la loro bambina è viva. Una notizia che non può non rendere la Logan felice ed entusiasta. Sappiamo bene che la giovane soffre molto quando scopre di aver perso la sua bambina durante il parto. A rapirla è il dottor Reese, il quale la dà in adozione proprio a Steffy. Quest’ultima vuole dare una sorella a Kelly e, non conoscendo la vera identità della neonata, la cresce come fosse sua figlia, dandole il nome di Phoebe. Pertanto, mentre da una parte Hope gioisce per aver ritrovato Beth, dall’altra Steffy si ritrova a versare fiumi di lacrime. La giovane Forrester non riesce ad accettare il fatto che debba separarsi da colei che sta crescendo come una figlia. Proprio per tale motivo, vedremo le due famiglie Logan e Forrester dividersi inevitabilmente.

Hope festeggia dopo aver ritrovato Beth: dall’altra parte Steffy soffre

Steffy vive uno straziante momento quando deve separarsi dalla sua Phoebe. Al suo fianco c’è Ridge, il quale non la abbandona neppure un secondo, dandole tutto il suo supporto. Intanto, l’intera famiglia Logan si ritrova a festeggiare l’arrivo di una nuova componente, ovvero Beth. Hope esprime tutta la sua felicità e sembra proprio che sia destinata a formare la famiglia che tanto desidera insieme a Liam. A farne le spese è Steffy, che sicuramente troverà difficoltà a riprendersi. Proprio in questa circostanza le Logan e i Forrester si allontano. In particolare, vedremo Ridge e Brooke vivere un momento molto difficile: mentre il primo cerca di risollevare l’animo di Steffy, la Logan festeggia. Inoltre, il Forrester deve anche cercare di prendere le difese di Thomas, il quale è sempre stato a conoscenza della verità e ha anche cercato di tenere il tutto nascosto, provocando la morte di Emma.

Ridge e Brooke inevitabilmente divisi: Liam tra Hope e Steffy

Una divisione inevitabile tra le due famiglie, da sempre molto unite. Eric è sicuramente pronto a prendersi cura di Steffy e, intanto, a festeggiare con Hope ci pensano Katie e Donna. Ma non è tutto: Liam che ruolo avrà? Il giovane Spencer è indubbiamente felice per aver ritrovato la sua Beth, ma si ritrova anche a dover vedere la povera Steffy soffrire. Se da una parte festeggia per quanto sta accadendo, dall’altra deve cercare di aiutare la giovane Forrester.