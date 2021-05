Beautiful puntate America: Hope perdona Liam e fanno l’amore, ma…

Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Liam e Hope tornano insieme dopo tutte le difficoltà affrontate. La Logan decide di perdonare lo Spencer, che trascorre una notte di passione con Steffy. Questo causa il caos a Los Angeles visto che la giovane stilista non sa se il figlio che attende sia di Liam o del suo attuale fidanzato Finn. Dopo l’intromissione di Vinny Walker e la verità svelata da Thomas, si scopre finalmente che Steffy è incinta dell’affascinante dottore, con cui intende costruire una nuova famiglia. Liam tenta in tutti i modi di riconquistare la fiducia di Hope, che appare sempre più lontana.

E proprio mentre si riavvicinano lo Spencer vive una tragica nottata insieme a suo padre Bill. I due assistono alla morte di Vinny, il quale si trova sul ciglio della strada in fin di vita. Liam è convinto di averlo investito e di aver provocato il suo decesso. Così Bill insabbia tutte le prove e costringe suo figlio a mantenere il silenzio sulla questione. Mentre Baker indaga su quanto accaduto a Vinny, Liam non riesce a vivere con i sensi di colpa. Nel frattempo, Hope decide di dare l’ennesima possibilità al loro rapporto, per la felicità di Brooke. Trascorrono una serata insieme e scoppia la passione!

Lo Spencer non è sicuro che la sua amata sia pronta a lasciarsi andare. La Logan gli assicura che non vuole passare un’altra notte lontana da lui. Liam e Hope dimenticano quanto accaduto e fanno l’amore dopo la rottura. Subito dopo, i due si dichiarano a vicenda, rivelando che non hanno più intenzione di stare separati. Ma quando la Logan gli fa notare che è un brav’uomo, lui cade nuovamente in confusione. Nelle puntate di Beautiful andate in onda in America, Liam non trattiene i suoi sensi di colpa: “Mio Dio, se solo sapessi”.

Lo Spencer si lascia sfuggire, nuovamente, un’affermazione che lascia perplessa Hope, la quale chiede delle spiegazioni. Liam riesce a sistemare la situazione e le spiega di sentirsi in colpa per quanto accaduto tra loro. A questo punto, lo Spencer torna a pensare alle raccomandazioni di Bill e appare davvero molto confuso. Hope, chiaramente, nota il disagio del suo amato e non riesce a darsi una spiegazione.

Riuscirà a continuare a mantenere il segreto su quanto accaduto quella famosa notte? Liam potrebbe presto scoppiare e rivelare ogni cosa a Hope, come accadde tempo fa quando credeva di aver sparato a Bill. Intanto, Thomas inizia ad avere dei sospetti sui due Spencer ed è pronto a tutto pur di scoprire la verità. Anche Wyatt sospetta che sia suo padre che suo fratello stiano nascondendo qualcosa di importante.