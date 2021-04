Beautiful puntate America, morte di Vinny: Bill fa una dura scelta per Liam

Le anticipazioni americane segnalano che, con lo scopo di proteggere suo figlio, il capo della Spencer Publications prende la situazione in mano e si impegna in una copertura rischiosa

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful si concentrano sulla morte di Vinny, l’amico fidato di Thomas. A ucciderlo è Liam, che si trova alla guida dell’auto di Bill. I due Spencer stanno facendo ritorno a casa quando improvvisamente accade qualcosa di davvero inaspettato! Liam sente di aver urtato qualcosa con la vettura e così si ferma in mezzo alla strada. Seguito da Bill, il marito di Hope si ritrova di fronte a una scena sconvolgente: Vinny è in fin di vita. I due Spencer si accovacciano accanto al ragazzo, che intanto cerca di dire qualcosa. Liam riconosce Vinny e, sconvolto, fa sapere a suo padre che si tratta dell’amico di Thomas, colui che ha cambiato il test di paternità eseguito da Steffy.

Quest’ultima decide di effettuare questa prova con lo scopo di scoprire se il figlio che attende sia di Liam oppure del suo attuale compagno, Finn. Vinny, convinto di fare un piacere a Thomas, decide di scambiare i risultati, facendo passare Liam come il padre del bambino. Proprio il figlio di Ridge scopre la verità e decide di essere sincero sull’accaduto. Tornando all’incidente, il giovane Spencer assicura a Vinny di non averlo visto sulla strada e gli promette che faranno di tutto per aiutarlo. A questo punto, chiede al padre di chiamare un’ambulanza. Il ragazzo tenta di parlare, ma non riesce a dire ciò che vorrebbe.

Subito dopo perde i sensi e Liam è certo che sia morto. Di fronte a questa scena, il giovane Spencer sviene. Bill prende la situazione in mano e fa rientrare in auto suo figlio. Dopo di che, prende il telefono di Vinny e corre via. In seguito, accosta e mette il cellulare sotto la ruota dell’auto, passandoci sopra. Lo raccoglie e lo lancia nella valle. Quando Bill rientra in auto, Liam si sveglia e inizia a balbettare. Il marito di Hope chiede a suo padre cosa sta accadendo e dove si trova Vinny.

Bill, purtroppo, gli conferma che l’amico di Thomas è morto. Ovviamente, secondo le anticipazioni di Beautiful, Liam vuole tornare indietro, consapevole che sia stato solo un incidente. Suo padre, però, glielo impedisce! Infatti, il capo della Spencer Publications sente di dover proteggere suo figlio, che in effetti aveva un motivo per uccidere Vinny. Di fronte alla decisione del padre, Liam protesta, ma senza ottenere risultati. “Nessuno saprà mai cosa è successo”, dichiara Bill. Una dura scelta quella che prende lo Spencer per proteggere suo figlio. L’uomo è convinto che Liam potrebbe risultare colpevole di un omicidio e finire così in prigione.

C’è, però, chi pensa che ci sia in realtà un mistero da scoprire sulla morte di Vinny. Molti telespettatori credono che non sia un caso che il ragazzo si trovasse in quel momento sul ciglio della strada. Si pensa che qualcuno abbia voluto togliergli la vita spingendolo sotto l’auto che sta guidando Liam. Questa versione dei fatti convince il pubblico, ma comunque il giovane Spencer si troverà in grande difficoltà nelle prossime puntate che andranno in onda in America.