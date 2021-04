Beautiful, Liam uccide Vinny: ma potrebbe non essere tutto come sembra

La puntata del 5 aprile di Beautiful finalmente è andata in onda in America. Da parte dei telespettatori c’era molta attesa, visto che la soap aveva anticipato che avrebbero assistito alla morte di un personaggio. Così è stato. Un volto della telenovela americana lascia definitivamente la trama. Ma va segnalato che non si tratta di uno dei protagonisti, che solitamente stanno al centro della scena. Il colpo di scena riguarda l’identità del colpevole. Si tratta di Liam! Le anticipazioni americane rivelano che ciò accade nel momento in cui lo Spencer sta tentando di riconquistare la fiducia di Hope. Per l’ennesima volta l’ha tradita con Steffy, che intanto sta costruendo la sua famiglia con Finn.

Nel corso della puntata andata in onda oggi in America, Liam e Hope hanno modo di sentirsi al telefono. In particolare, parlano dell’ultimo bacio che si sono scambiati. La figlia di Brooke ci tiene a precisare che questo per lei non significa che tra loro vada tutto bene. Nonostante ciò, Liam non perde le speranze e le fa notare che non c’è niente nell’universo più forte del loro amore. A entrambi manca stare come una famiglia con la piccola Beth. Nel frattempo, lo Spencer si lamenta del fatto che Vinny sia uscito di prigione su cauzione.

Il ragazzo, amico di Thomas, viene arrestato dopo aver cambiato il test di paternità che Steffy esegue per il bambino che sta attendendo. Vinny scambia il risultato, in modo che tutti pensino che il figlio sia di Liam. In questo modo, il ragazzo è certo che Hope finirà tra le braccia di Thomas e lo Spencer in quelle di Steffy. Il figlio di Ridge, però, scopre la verità e decide di confessare tutto alla Logan, che a sua volta svela il segreto a Liam.

“Penso di odiarlo. Ha trattato le nostre vite come un gioco”, dichiara lo Spencer parlando con Hope durante la conversazione telefonica di oggi. Non solo, consiglia alla Logan di tenere alta la guardia. Nel frattempo, a parlare della crisi che stanno vivendo Liam e Hope ci pensano Bill e Brooke. I due si rendono conto del fatto che i loro figli siano infelici separati.

Successivamente Bill deve rientrare a casa e chiede proprio a Liam di guidare la sua macchina, in quanto ha bevuto troppa tequila. Il giovane Spencer è elettrizzato e si mette al volante. Bill chiede a suo figlio di smetterla di ridere e di tenere gli occhi sulla strada. Liam continua a chiacchierare e si dichiara speranzoso sul futuro insieme a Hope, fino a che non accade qualcosa di sconvolgente.

Improvvisamente preme sul freno, poiché si rende di aver urtato qualcosa. In effetti, Liam spera che non si tratti di una persona, ma quando scende dall’auto insieme a Bill si ritrova di fronte a una scena inaspettata. Sulla strada, c’è Vinny, che sembra voler dire qualcosa! Per lui, però, pare che non siano più speranze. Dunque, ormai è sicuro, Liam uccide accidentalmente l’amico di Thomas.

Ma attenzione: qualche fan ha anche ipotizzato che Vinny sia stato spinto sulla strada da qualcuno, ad esempio Thomas, proprio nel momento in cui passa Liam. In effetti, le anticipazioni di Beautiful in questi giorni segnalavano un misterioso delitto, che sarebbe avvenuto durante un litigio. Nella soap opera americana tutto può succedere!