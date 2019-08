Beautiful puntate America, Hope furi di sé: lo schiaffo alla cugina Flo

Puntate americane Beautiful: Hope e lo scontro con Florence dopo aver scoperto la verità su Beth

Vi abbiamo già parlato di Florence, la ragazza che finge di essere la madre naturale della figlia di Hope e Liam. La giovane accetta la proposta del dottor Reese, il quale rapisce la piccola Beth durante il parto e chiede appunto a Flo di prendere parte al piano. Il medico, padre di Zoe, deve saldare un grosso debito e lo fa giocando sulle vite dei nostri protagonisti. Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano che Florence si rivela la cugina di Hope. Una nuova Logan entra a far parte della famiglia, in quanto figlia del defunto Storm, fratello di Brooke, Donna e Katie. Dopo il test del Dna, Flo viene accolta con grande felicità dalle donne Logan, inconsapevoli della sua complicità nel piano del dottor Reese. Non solo, la ragazza inizia anche una relazione con Wyatt, con cui anni prima aveva già avuto una storia d’amore. Vi anticipiamo che, in realtà, Florence non è un cattivo personaggio. Si sente, infatti, subito in colpa per il dolore causato a Hope e Liam, ma non riesce comunque a rivelare la verità.

Beautiful, Hope scopre che sua figlia è viva: le Logan contro Florence

È proprio Florence, messa con le spalle al muro da Liam e Wyatt e completamente provata dai forti sensi di colpa, che rivela la verità su Beth. La figlia di Hope non è morta, ma viene adottata inconsapevolmente da Steffy. Non appena il segreto viene svelato, ovviamente, Flo finisce nel mirino dei nostri protagonisti. In particolare, tutte le Logan si schierano contro di lei. Ridge pretende che venga arrestata insieme al dottor Reese e Hope decide di avere finalmente un confronto. Si accende lo scontro tra le due cugine Logan, che vede Hope fortemente arrabbiata e Florence in cerca di perdono.

Hope decide di avere un confronto con Florence: la figlia di Brooke schiaffeggia la cugina

Hope non può perdonare Florence, anche lei responsabile della sua sofferenza. Ora che ha ritrovato Beth, vuole solo ricominciare una nuova vita insieme a Liam. E mentre chiede l’annullamento del matrimonio a Thomas, la giovane Logan si scaglia contro la cugina. Un acceso scontro, durante il quale Hope non le manda di certo a dire. Anzi, arriva addirittura a schiaffeggiare Florence, la quale non può fare altro che rimanere in silenzio. Un duro gesto quello della figlia di Brooke, che appare completamente fuori di sé.