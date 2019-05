Beautiful puntate America, Hope e Liam si lasciano: fine del matrimonio

Anticipazioni americane Beautiful, Hope lascia Liam: la Logan chiude il suo matrimonio

Nel corso della puntata di Beautiful andata in onda in America nella serata del 22 maggio, Hope mette fine al suo matrimonio con Liam. Una dura scelta per la Logan, che però sembra inevitabile. La sua vicinanza a Douglas, il figlio di Thomas e Caroline, mette in crisi il rapporto con lo Spencer. Ma non solo, convinta che sua figlia Beth sia morta durante il parto, Hope è sicura di non poter dare a Liam la famiglia che ha sempre sognato. L’unico modo per superare il dolore per la perdita della piccola, adottata inconsapevolmente da Steffy, è stare vicino a Douglas. Dopo il ritorno di Thomas a Los Angeles, la Logan cerca di avere un ruolo materno nella vita del bambino, che da poco ha perso sua mamma Caroline, morta a causa di un coagulo di sangue. Una triste decisione quella presa da Hope, che si ritrova a scegliere tra il suo matrimonio e la felicità dei bambini che fanno parte della sua vita. La Logan è convinta che, con la fine della loro storia d’amore, Liam potrà essere un padre più presente per Kelly e Phoebe.

Hope dice addio a Liam: la Logan sceglie Douglas e lascia lo Spencer

Nonostante non sia proprio così d’accordo con la scelta presa da Hope, Liam accetta comunque il suo volere. I due si stringono in un ultimo commovente abbraccio, durante il quale la Logan non riesce a trattenere le lacrime. La figlia di Brooke ammette che sposare Liam ha rappresentato per lei un sogno, ma ora decide di superare i suoi dolori stando vicino a Douglas. Ma la fine del loro matrimonio si basa, in realtà, intorno a delle bugie. Infatti, la figlia di Hope non è morta, ma viene rapita dal dottor Reese, che poi la dà in adozione a Steffy, per raccogliere del denaro. Ovviamente la giovane Forrester non sa di aver adottato Beth e non appena uscirà fuori la verità potrebbero cambiare decisamente le carte in tavola.

Hope e Liam, fine del loro matrimonio tra bugie e segreti

Non solo, anche un altro particolare porta Hope a prendere la triste decisione di chiudere il suo matrimonio. Stare vicina a Douglas e dargli una figura materna a cui affidarsi rappresenta per lei il modo migliore per superare i suoi dolori. Ma la Logan non sa che Thomas sta sfruttando il bambino proprio per riconquistare il suo cuore. Wyatt mette in guardia Liam riguardo a questo piano, però ciò non basta per far tornare Hope sui suoi passi. Finisce così il matrimonio tra lo Spencer e la Logan. Intanto, vi anticipiamo che Steffy sta tornando da Parigi e il suo ritorno potrebbe segnare un’altra svolta.