Beautiful puntate America, Brooke e Ridge: una donna cerca di separarli

Anticipazioni americane Beautiful, Brooke e Ridge sempre più lontani: Shauna si inserisce tra loro

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful vedono al centro della scena Brooke e Ridge. I due si ritrovano in un momento abbastanza delicato. Il motivo riguarda Thomas e non solo, ma facciamo prima il punto della situazione. Scendendo nel dettaglio, Brooke e Ridge sono in contrasto tra loro quando Thomas finisce in coma. Quest’ultimo si trova solo nella casa sulla scogliera con Hope, a cui cerca di dare le sue spiegazioni, quando improvvisamente arriva Brooke. Convinta che possa fare del male a sua figlia, la Logan si scaglia contro il ragazzo, che cade inaspettatamente dalla scogliera. La caduta gli causa qualche problema, tanto che finisce in coma. Ridge è furioso per quanto accaduto e cerca di affondare proprio la sua stessa moglie, accusandola di aver tentato di uccidere Thomas. Ovviamente Brooke tenta di difendersi, con l’aiuto delle sue sorelle, di Bill e di Hope. Ma niente sembra riportare Ridge a riflettere. Ma il Forrester vive dei momenti di forte confusione quando suo figlio si risveglia. I due hanno un confronto, durante il quale Thomas gli rivela quanto accaduto durante la notte in cui è morta Emma.

Beautiful, Ridge si ubriaca e trascorre la notte insieme a Shauna

Un difficile confronto quello tra Ridge e Thomas. Il figlio di Eric è fortemente preoccupato quando viene a conoscenza di quanto accaduto a Emma. Riprende immediatamente il suo ragazzo, cercando di capire cosa c’è che non va in lui. Lacrime e delusione per Ridge, che però decide di continuare a difendere Thomas, nonostante la sua instabilità mentale. Dopo questo confronto, il Forrester si reca al Bikini Bar, dove si lascia un po’ andare con l’alcol. Il figlio di Eric si ubriaca e ad approfittare di questa sua fragilità è Shauna, madre di Florence, colei che ha finto di essere la madre naturale di Beth. La donna, non appena Ridge sviene, lo trasporta con l’aiuto del barista in una stanza sopra il bar. Proprio qui, il mattino seguente si risveglia il Forrester, convinto di aver trascorso la notte con Shauna.

Ridge ansioso: Shauna trascorre la notte con lui e cerca di allontanarlo da Brooke

Shauna ha come obbiettivo quello di separare Brooke e Ridge. La donna vuole conquistare quest’ultimo per riuscire a salvare sua figlia Florence, accusata di aver rovinato la vita di Hope e Liam. A questo punto, Ridge si sente in colpa nei confronti di Brooke e fa un patto con Shauna affinché lei non venga a conoscenza del loro segreto. La madre di Flo, però, sembra essere intenzionata a dividere Ridge e Brooke e, dunque, potrebbe far di tutto per far uscire fuori la verità. Cosa farà Brooke quando verrà a conoscenza di questo segreto? Sicuramente non reagirà bene! Sicuramente Shauna e le sue intenzioni cattive riusciranno a separare la coppia!