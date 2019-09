Beautiful puntate America, dramma per Katie: la Logan rischia la vita

Anticipazioni americane Beautiful: momento drammatico per Katie

Le anticipazioni americane annunciano un momento drammatico per Katie. La più piccola delle sorelle Logan, nelle prossime puntate di Beautiful, vivrà un dramma davvero improvviso. La donna avrà un problema legato proprio al cuore, per cui ha sempre sofferto. Ricordiamo che, in passato, Katie ha effettuato un trapianto e dentro di lei il cuore di suo fratello Storm, che si rivela essere il padre di Florence. Quest’ultima finge di essere la madre naturale della bambina adottata da Steffy, che non è altro che la figlia di Hope e Liam. Pertanto, la ragazza finisce inevitabilmente per diventare la più grande complice del dottor Reese, colui che mette in atto il piano legato alla finta morte della piccola Beth. Ed ecco che ora Flo finisce in carcere e nessuno sembra volerla salvare, fatta eccezione per sua madre Shauna. Le sorelle Logan si uniscono, in questa circostanza, e dimostrando di essere fortemente deluse dal comportamento di Flo, che avevano accolto nella loro famiglia con tanta felicità.

Beautiful, Katie affronta Florence in carcere e poi accusa un malore

Florence viene arrestata, sebbene lei cerchi più volte di mettere al corrente Hope sulla verità della piccola Beth. Infatti, la figlia di Storm non avrebbe voluto causare così tanto dolore a Hope e Liam. Pertanto cerca sempre di trovare le parole giuste per rivelare la verità, che però spunta fuori grazie a Liam. A confessare a quest’ultimo quanto realmente accaduto è proprio la stessa Florence, messa alle strette anche da Wyatt. Dalle anticipazioni sappiamo che Katie deciderà di affrontare la parente in carcere. Pertanto, si recherà in prigione e si scaglierà duramente contro la nipote, mostrandole tutto il suo disprezzo. La Logan, però, mette alla prova anche il suo cuore, che non reggerà a questo momento.

Katie rischia di perdere la vita: tristi anticipazioni sulla dolce Logan

Katie vivrà un momento drammatico quando si scaglierà contro Florence. Il suo cuore non reggerà a questo duro momento, tanto che accuserà un malore. Alcuni portali americani pensano addirittura che la sorella di Brooke perderà tragicamente la vita, mentre altri sono certi che a salvarle la vita sarà proprio Florence, riscattandosi così dai suoi errori. Bill vivrà un momento davvero drammatico e il pubblico si ritroverà a sperare per la vita di Katie.