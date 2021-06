Beautiful puntate America, Bill e Liam in prigione: come andrà a finire

Come si concluderà la vicenda riguardante la morte di Vinny? A giocare un ruolo centrale ci pensa Thomas, che però viene messo k.o. da Justin. Ed è questo il colpo di scena che le anticipazioni americane di Beautiful segnalavano da qualche tempo. La soap opera aveva promesso ai telespettatori che sarebbero rimasti incollati al piccolo schermo con il fiato sospeso. Ed è proprio quello che sta accadendo attualmente durante la messa in onda delle puntate in America. Bill e Liam si trovano in carcere, ma come andrà a finire tutta questa storia?

Inizialmente si pensava a un’uscita di scena del capo della Spencer Publications. Sembra che non avverrà questo e che Don Diamont continuerà a essere presente nel cast della seguitissima soap opera. Le indiscrezioni vedono, invece, fuori dalla trama Justin Barber. Interpretato da Aaron D. Spears, il fedelissimo amico degli Spencer sta dimostrando di essere una persona subdola, pronta a tutto pur di prendere il potere. Ebbene sì, visto che Bill e Liam si trovano in carcere, Justin ha intenzione di conquistare la loro azienda di famiglia.

L’unico ostacolo è Wyatt, a cui Bill lascia il pieno potere. Ma non è lui il solo a mettere i bastoni tra le ruote all’avvocato, che non sta svolgendo esattamente il suo lavoro, visto che dovrebbe fare di tutto per trovare le prove e far rilasciare Bill e Liam. Il primo a scoprire la verità sul suo subdolo piano è Thomas! Ebbene sì, il giovane Forrester scopre le reali intenzioni di Justin e, soprattutto, il segreto sulla morte di Vinny.

Attraverso dei video, il figlio di Ridge risolve il mistero sul decesso del suo amico: si tratta di un suicidio. Invece di recarsi dalla polizia, Thomas preferisce parlarne con Justin. Quest’ultimo, secondo le ultime anticipazioni americane di Beautiful, rinchiude il Forrester in una gabbia, affinché non riveli a nessuno ciò che ha scoperto sulla morte di Vinny.

In questo modo, Liam e Bill continueranno a stare in prigione. Ma funzionerà il piano di Justin? Sembra proprio di no. Come ogni storia, anche questa avrà una conclusione. Qualcuno riuscirà a mettere in salvo Thomas e la verità uscirà fuori. Tutta l’attenzione sarà concentrata su Justin e non più su Bill e Liam. Alla fine di questo arco narrativo, in prigione potrebbe finirci lui.

Come si legge su CelebDirtyLaundry, Justin dovrà risolvere i problemi di salute mentale. Questo servirà a lasciare aperta la porta all’avvocato, per permettergli di tornare in futuro come un uomo cambiato e per avere una riconciliazione con Bill. Oppure questa potrebbe trattarsi della sua uscita di scena, definitiva. Sicuramente, i due Spencer riusciranno ad avere la meglio e a tornare a casa. Su questo, non ci sono attualmente dubbi.

In ogni caso, gli Spencer dovranno trovare un altro avvocato a cui affidarsi. Proprio in questa fase della trama, Carter dovrebbe uscire dalla vita dei Forrester. Sarà proprio lui a prendere il posto alla Spencer Publications? Questa potrebbe essere una nuova svolta nella soap opera.