Beautiful anticipazioni: l’attrice di Steffy lascia la soap? Cosa succede alla piccola Beth/Phoebe

Steffy Forrester lascia Beautiful. Un arrivederci da parte dell’attrice Jacqueline Macinnes Wood, costretta lo scorso anno ad allontanarsi dal set per via della sua prima gravidanza. Assenza protagonista in Italia nelle puntate in onda su Canale 5 a marzo, aprile e maggio. Perché Steffy ovviamente tornerà: si tratta solo di un congedo di maternità e non di certo di un addio. Ma con Steffy partono anche le piccole Kelly e Phoebe. Quest’ultima, com’è noto, è la figlia biologica di Hope e Liam. Per diverso tempo, dunque, la Logan deve fare a meno di quel rapporto speciale che si è instaurato con la bambina, che tutti credono figlia di Flo Fulton. Hope si consola però con Douglas, il figlio che Thomas ha avuto da Caroline Spencer.

A Beautiful torna Thomas Forrester con il figlio Douglas: Caroline è morta

Mentre Steffy è via, torna infatti in scena un altro personaggio della famiglia Forrester: Thomas (con un nuovo volto, quello di Matthew Atkinson). Il primogenito di Ridge e Taylor rientra da New York con il figlio Douglas e una grave notizia: Caroline Spencer è morta dopo aver lottato per l’ennesima volta contro il cancro. Thomas e soprattutto Douglas legano subito con Hope, ancora in lutto per la scomparsa di Beth. Lo stilista comincia ad essere ossessionato da Hope e fa di tutto per allontanarla da Liam. Un’impresa facile per Thomas, visto che dopo quanto accaduto a Beth la relazione tra Hope e Liam è in forte crisi.

Quando Hope scopre la verità sulla figlia Beth/Phoebe in Italia

Il piccolo Douglas diventa determinante nella scoperta della verità. Proprio il bambino, origliando una conversazione del padre con Flo, scopre che Phoebe è in realtà Beth. Il bambino spiffera tutto a Hope e Liam, che possono finalmente riabbracciare la loro primogenita. Successivamente viene informata dei fatti Steffy che, a malincuore, si separa dalla sua Phoebe.