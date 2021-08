Beautiful, scatta la passione tra Carter e Shauna? La svolta colpisce Quinn

Le due amiche si troveranno una contro l’altra? Potrebbe accadere nelle prossime puntate che andranno in onda in America, quando la Fulton tornerà in scena

Potrebbe avvenire una particolare svolta nelle prossime puntate di Beautiful, che andranno in onda in America. Sicuramente si tratta di un’indiscrezione che non risulterà inaspettata ai telespettatori, da sempre abituati agli intrecci passionali e amorosi della soap opera americana. Ebbene le ultime anticipazioni di CelebrityDirtyLaundry segnalano che Carter e Shauna potrebbero ritrovarsi insieme. Ma come reagirà Quinn di fronte a questa nuova love story? Sicuramente non bene.

La Fuller torna tra le braccia di Eric, dopo aver superato una dura crisi. Il patriarca della famiglia Forrester, grazie all’intervento di Brooke, scopre che Quinn lo sta tradendo con Carter. La designer di gioielli lo supplica di non lasciarla, ma ormai sembra non esserci più niente da fare. Come la Logan spera, Eric caccia di casa Quinn e prepara le carte di divorzio, mentre all’avvocato dà una seconda possibilità alla Forrester Creations.

La Fuller non riesce a stare lontana da Carter e così continua a vederlo di nascosto. Tra loro nasce un forte sentimento e avviene un colpo di scena: Eric strappa le carte del divorzio e confessa a Quinn di non voler più vivere separato da lei. Invogliata anche dallo stesso Carter, la Fuller torna in casa Forrester, dove Eric le confessa di avere un problema intimo abbastanza importante.

Sebbene per lei sia difficile separarsi da Carter, Quinn sceglie il padre di Ridge. Ora non ha intenzione di abbandonarlo, in quanto sa che ha bisogno di lei. Una parte dell’avvocato potrebbe sperare che la Fuller cambi idea e torni da lui, ma questo non succede, almeno non adesso. Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che nei prossimi episodi Carter accetterà che la storia con Quinn è davvero finita.

L’avvocato continuerà a sentire terribilmente la mancanza della madre di Wyatt e potrebbe cercare conforto in un’altra donna, Shauna. Quest’ultima, dopo la storia finita male con Ridge, potrebbe riempire il vuoto che Quinn lascia nella vita di Carter. Infatti, proprio nelle prossime puntate, la Fulton tornerà ufficialmente in scena.

Inizialmente per coprire il tradimento della sua amica, Shauna finge di essere lei la donna finita nel letto di Carter. Eppure, questa volta, potrebbe davvero ritrovarsi a cedere alla passione con l’avvocato. Sebbene torni con Eric, Quinn potrebbe essere gelosa dell’avvicinamento dei due.

Dunque, non mancheranno i colpi di scena nelle prossime puntate, soprattutto perché torna a Los Angeles Shauna, che farà uscire pazza la povera Steffy! Il ritorno della temutissima dark lady metterà a dura prova il matrimonio della figlia di Ridge.