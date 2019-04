Beautiful non si ferma per Pasqua: nuova programmazione per la soap

Beautiful va in onda a Pasqua: la nuova programmazione

Beautiful non si ferma per Pasqua 2019. Mediaset ha deciso di trasmettere anche domenica 21 aprile la soap opera americana più famosa al mondo. Invariato l’orario: dalle 14 alle 14.30 vanno in onda le avventure di Steffy Forrester e company. Al contrario la serie si fermerà a Pasquetta – lunedì 22 aprile – quando sarà sostituita dal film francese La mia buona stella. Stop pure il giorno del 25 aprile: il prossimo giovedì The Bold and The Beautiful sarà sostituito da una puntata prolungata della serie spagnola Una vita. Restano invariati invece i giorni di martedì 23 aprile, mercoledì 24 aprile, venerdì 26 aprile, sabato 27 aprile, domenica 28 aprile. Canale 5 ha infatti scelto da qualche tempo di trasmettere tutti i giorni le vicende dei Forrester e degli Spencer. Un modo per accorciare il divario che c’è tra le puntate americane e le puntate italiane, che al momento è di ben sei mesi.

Anticipazioni Beautiful: cosa succederà nelle puntate italiane

Le puntate italiane di Beautiful – quelle in onda tra fine aprile e maggio – saranno caratterizzate da due triangoli amorosi importanti. Quello tra Xander, Emma e Zoe (new entry della serie) e quello tra Hope, Liam e Steffy. Non solo: si intensificano le storie d’amore di Wyatt e Sally Spectra e Katie e Thorne. Intanto il matrimonio tra Brooke e Ridge è in crisi per via della delicata situazione tra Hope e Steffy mentre Taylor torna definitivamente a Los Angeles.

Anticipazioni americane Beautiful: Steffy è andata via

Nelle puntate americane di Beautiful, invece, Steffy è momentaneamente assente. L’attrice Jacqueline Macinnes Wood è in maternità dopo la nascita del piccolo Rise. La Forrester è così volata a Parigi con le figlie Kelly e Phoebe mentre Hope e Brooke scoprono l’esistenza di una nuova Logan, ovvero Flo. La ragazza – che si è finta madre naturale di Phoebe per fare un favore all’amico Reese – ha scoperto di essere la figlia del defunto Storm, fratello di Brooke, Katie e Donna.