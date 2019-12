Beautiful oggi non va in onda: la soap opera torna a gennaio

Beautiful si ferma da lunedì 23 dicembre 2019: ecco quando torna in onda

Brutte notizie per i fan di Beautiful. Mediaset ha deciso di mandare in ferie la soap opera americana per il periodo delle festività natalizie. Da lunedì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio le puntate italiane non saranno trasmesse. Hope, Liam e compagnia bella torneranno in onda martedì 7 gennaio, al consueto orario delle 13.40. Un duro colpo per i telespettatori, che non vedono l’ora di saperne di più sulla piccola Beth. La bambina che tutti credono morta è stata in realtà rapita dal dottor Reese Buckigham, che vuole venderla a Steffy Forrester, già madre di Kelly, avuta dall’ex marito Liam Spencer.

Trame Beautiful: il 2020 sarà un anno intenso per Hope, Liam e Steffy

Dal 7 gennaio 2020 le trame delle puntate italiane di Beautiful diventeranno più avvincenti e drammatiche. Per tutto l’anno si parlerà della scomparsa di Beth, che verrà adottata da Steffy Forrester. Quest’ultima crede che la bambina sia figlia di Flo, un’amica di Reese che vive a Las Vegas, e darà alla piccola il nome di Phoebe, come la gemella defunta. Flo resterà a Los Angeles e intreccerà una relazione con Wyatt, suo vecchio compagno di liceo. Non solo: in città la ragazza scoprirà anche chi è il suo vero padre.

Il prossimo anno tornerà a Beautiful Thomas con il figlio Douglas

Nel 2020 riapparirà nelle puntate italiane di Beautiful Thomas Forrester. Il personaggio avrà un nuovo volto, quello dell’attore Matthew Atkinson. Il fratello di Steffy tornerà a Los Angeles con Douglas, il figlio avuto qualche anno fa da Caroline Spencer.