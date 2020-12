Beautiful, oggi e domani non va in onda: quando torna, anticipazioni

Breve break natalizio per la soap opera più seguita in Italia, che ogni giorno appassiona ben tre milioni di telespettatori

Beautiful non andrà in onda su Canale 5 giovedì 24 dicembre e venerdì 25 dicembre 2020. Un breve stop di due giorni per le avventure dei Forrester, dei Logan e degli Spencer. Rispetto agli altri anni Mediaset ha deciso di non sospendere la soap opera per due settimane. Una gioia per i fan del Belpaese visto che il divario tra le puntate italiane e le puntate americane si è allungato di un anno.

Beautiful tornerà regolarmente in onda sabato 26 dicembre, al consueto orario delle 13.40. La soap verrà trasmessa pure domenica 27 dicembre ma alle 14. Si riprende, ovviamente, dalle vicende di Flo e Katie, alle prese con il trapianto di rene. La Fulton ha deciso di aiutare la zia, che rischia di morire a causa di un’insufficienza renale. Flo è determinata a non dire a nessuno del suo sacrificio ma cambia idea dietro consiglio di Shauna e dei dottori.

Nelle puntate italiane di Beautiful in onda dal 26 dicembre, dunque, vediamo Flo che svela a tutti quello che ha fatto per zia Katie, sorella del padre defunto Storm. Una rivincita per Shauna, che ha fatto il possibile per far rientrare la figlia nelle grazie della famiglia Logan. Shuana riesce nel suo intento ma a metà. Bill, Katie e Donna perdonano Flo per quanto fatto ai danni di Hope, Liam e Steffy. Hope e Brooke, invece, non hanno alcuna intenzione di cedere.

La più battagliera è proprio Brooke Logan, incavolata per la notte che il marito Ridge ha trascorso con Shauna. Brooke non è disposta a perdonare la nipote Flo e non è d’accordo con la scelta delle sue sorelle. Discorso diverso, invece, per Wyatt, che resta colpito dall’ultimo gesto dell’ex fidanzata.

Nonostante la proposta di matrimonio fatta a Sally Spectra, Wyatt capisce di amare ancora Flo. E una volta che la ragazza ha lasciato l’ospedale insieme a Katie le dichiara tutto il suo amore. Dunque il trapianto di rene è servito a Flo per ripulire la sua immagine: rientra nelle grazie di Katie, Donna e Bill e ritrova il grande amore Wyatt.

E Sally Spectra? La brillante stilista non si arrende: nelle puntate italiane di Beautiful in onda nel 2021 vedremo lo sviluppo di questo triangolo amoroso che coinvolge Sally, Wyatt e Flo. Un triangolo pieno di insidie ed ostacoli, dove non mancano malattie, segreti e bugie, com’è nello stile della serie CBS.

Intanto si prepara a tornare in scena Zoe, la modella figlia di Reese Buckingham. La ragazza viene contattata da Thomas Forrester, determinato più che mai a riconqusitare l’ex moglie Hope Logan e a vendicarsi della matrigna Brooke.