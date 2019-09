Beautiful, Liam tornerà da Steffy? Parla Jacqueline MacInnes Wood

Beautiful, Steffy e Liam torneranno insieme? Jacqueline MacInnes Wood distrugge le speranze dei fan

Steffy e Liam torneranno insieme? Questa è sicuramente una delle domande che si stanno attualmente ponendo i telespettatori appassionati di Beautiful. La nota soap americana vede protagonista questa coppia, da sempre molto amata dal pubblico. Al momento, il giovane Spencer sta cercando di costruire una famiglia insieme a Hope e sembra che il ritorno con Steffy sia ancora abbastanza lontano. A parlare degli Steam è proprio Jacqueline MacInnes Wood, interprete della figlia di Ridge. L’attrice, durante un’intervista su CBS Soaps In Depth, parla del possibile ritorno di questa coppia. Con la scoperta riguardante la verità su Beth, la povera Steffy si ritrova costretta a rinunciare alla sua Phoebe. Nel corso delle ultime puntate in onda in America, il pubblico ha assistito pertanto a un duro momento della giovane Forrester, che ha bisogno di un po’ di tempo per realizzare quanto accaduto. Una situazione difficile per la figlia di Ridge, che tempo prima ha lasciato libero Liam di vivere la sua storia d’amore con Hope, restando sola con la piccola Kelly. Ma ci sarà un ritorno di fiamma tra loro?

Steffy e Liam di Beautiful: Jacqueline non tifa più per questa coppia

Sono davvero tanti i telespettatori che fanno il tifo per Steffy e Liam, tanto che Scott Clifton è stato costretto, qualche settimana fa, a difendersi da alcune accuse dei fan. Intanto, Jacqueline spiega alla rivista americane che Steffy sarà sempre molto vicina a Liam, di cui si è sempre preoccupata profondamente. Hanno una figlia insieme e hanno condiviso momenti bellissimi insieme. Nonostante ciò, l’attrice non è poi così tanto sicura che lo Spencer sia la persona giusta per la sua Steffy. Infatti, Jacqueline pensa che la figlia di Ridge adori Liam, ma dopo quanto accaduto non riuscirebbe a fidarsi di lui. Non solo, l’interprete pensa addirittura che la giovane Forrester non sia più innamorata dello Spencer! Proprio per tale motivo, secondo l’attrice, Steffy avrebbe sofferto di più per la perdita della figlia adottiva, piuttosto che per la fine del suo matrimonio con Liam.

Steffy e Liam, al momento nessun ritorno previsto dalla soap

I fan degli Steam sperano che Liam tornerà da Steffy, in quanto insieme formerebbero una coppia ideale. Non solo, i telespettatori iniziano anche a ipotizzare che la giovane Forrester sia in dolce attesa. Ricordiamo che i due trascorrono una notte di passione insieme, quando Thomas fa assumare, segretamente, della droga allo Spencer. Ma, durante l’intervista, Jacqueline non parla di una futura gravidanza per Steffy. Dunque, al momento sembra proprio che non ci sia un immediato ritorno di coppia tra Steffy e Liam!