Beautiful, Liam torna da Steffy? La gaffe di Sally cambia tutto

Puntate americane Beautiful: una gaffe di Sally può cambiare tutto per Liam

Liam tornerà tra le braccia di Steffy nel corso delle prossime puntate americane di Beautiful? Ebbene una gaffe di Sally potrebbe cambiare tutto ciò che è stato ipotizzato in queste settimane. Ma facciamo prima il punto della situazione. Dalle anticipazioni americane sappiamo che c’è un piccolo allontanamento tra Liam e Hope. Quest’ultima dimostra di essere interessata esclusivamente a dare una famiglia serena a Douglas, mentre lo Spencer si riavvicina a Steffy. Da ciò il pubblico ha iniziato a ipotizzare un ritorno di fiamma tra la Forrester e Liam. Questo è ciò che vorrebbe vedere anche Thomas, pronto a dare alla sorella la vita che ha sempre desiderato. Non solo, il giovane stilista ha intenzione di allontanare definitivamente Hope dallo Spencer. Si tratta di una situazione che sembra preannunciare rottura tra i Lope e un ritorno degli Steam. Eppure, nel corso della prossima settimana, i telespettatori assisteranno a una gaffe di Sally che potrebbe cambiare le carte in tavola!

Beautiful anticipazioni americane: Sally non ha mai dimenticato Liam? Lo Spencer in difficoltà tra Hope e Steffy

Le anticipazioni rivelano che Sally chiamerà Wyatt con il nome di Liam! Una gaffe inaspettata, visto che la giovane Spectra ha da poco accettato di convolare a nozze con il figlio di Quinn. Sappiamo, però, che quest’ultimo pensa ancora a Florence. Dunque, il matrimonio tra Wyatt e Sally potrebbe non arrivare mai! Di fronte a questa gaffe, è semplice pensare che la Spectra non abbia mai dimenticato Liam. Arriverebbe in tal caso una svolta davvero inaspettata! Mentre tutti pensano che lo Spencer tornerà tra le braccia di Steffy, potrebbe avvenire un interessante colpo di scena. Liam potrebbe, in realtà, allontanarsi definitivamente dal conflitto che c’è tra Steffy e Hope e riprovarci con Sally.

Liam potrebbe trovare conforto tra le braccia di Sally: Wyatt tornerebbe così da Florence

Non è da escludere un simile colpo di scena. Non sappiamo ancora se Wyatt deciderà di lasciare Sally dopo la sua gaffe? Il figlio di Quinn potrebbe utilizzare ciò come scusa per tornare dalla sua Florence. Mentre, intanto, Liam potrebbe trovare conforto proprio in Sally, visto quanto sta attualmente accadendo tra Steffy e Hope.