Beautiful, Liam torna da Steffy? Hope rischia di perdere la custodia di Beth

Anticipazioni americane Beautiful: Liam e Steffy sempre più vicini, Hope e la lotta contro Thomas

La trama di Beautiful in America attualmente vede da una parte una Hope ossessionata dal piccolo Douglas e dall’altra Liam e Steffy sempre più vicini. La giovane Logan sta concentrando tutte le sue forze contro Thomas, per ottenere la custodia di Douglas. Scendendo nel dettaglio, Hope vuole diventare legalmente la madre del bambino, convinta che il Forrester non sia un genitore ideale per il piccolo. Proprio quanto Thomas firma i documenti che vedono la Logan diventare mamma del piccolo, accade qualcosa di sconvolgente. Per liberarsi dalla stretta del Forrester, Hope spinge quest’ultimo oltre una ringhiera, facendolo finire in una vasca piena di acido. Il tutto accade alla Forrester Creations, dove la Logan inizia a cercare Thomas, con grande preoccupazione. Le sue ricerche si rivelano inutili. Vi anticipiamo, però, che nel corso delle prossime puntate americane il figlio di Ridge riapparirà di fronte a una Hope sconvolta. Ebbene nella vasca in cui Thomas è caduto non c’è acido e ora è pronto a vendicarsi! Ma nel frattempo chi si sta prendendo cura della piccola Beth?

Beautiful puntate America: Thomas accusa Hope di tentato omicidio? Steffy potrebbe volere la custodia di Beth

Hope ha da poco ritrovato la sua Beth, ma il suo interesse si è subito concentrato su Douglas. A prendersi cura della bambina ci pensano Liam e Steffy. Insieme a Kelly e Beth, i due appaiono davvero sereni e felici. Difficile non ipotizzare a un ritorno di coppia tra loro, in quanto sembrano proprio formare la famiglia che entrambi hanno sempre desiderato. Il piano messo in atto da Hope per convincere Thomas a darle la custodia di Douglas, ha permesso a Steffy di riavvicinarsi a Liam. Questo avvicinamento potrebbe portare a un nuovo e importante colpo di scena, riguardante proprio la piccola Beth! Proprio su questo punto così fondamentale per Hope, Thomas potrebbe vendicarsi. Il Forrester potrebbe presto rivelare a tutti quanto accaduto durante lo scontro con la Logan, accusandola di tentato omicidio. Questa mossa potrebbe portare Steffy a chiedere la custodia di Beth!

Hope e Steffy, nuova guerra in arrivo? La Logan sta rischiando molto

Sappiamo bene che Steffy soffre quando è costretta ad allontanarsi da Beth. Ricordiamo che la giovane Forrester adotta la figlia di Hope, non conoscendo chiaramente la sua vera identità. Non appena viene fuori la verità, si ritrova a dover lasciare andare la piccola. Ora la situazione è cambiata e ha la possibilità di trascorrere sempre più tempo con la bambina. Sebbene le anticipazioni vedano Hope e Liam trascorrere il giorno del Ringraziamento in serenità con la loro Beth, nel corso delle prossime puntate potrebbe avvenire una svolta interessante. Steffy potrebbe avere l’appoggio di Liam nel richiedere la custodia della bambina, grazie al subdolo piano di Thomas! Al momento, Hope appare come una persona abbastanza instabile mentalmente e questo potrebbe portare Steffy a cercare una soluzione per proteggere Beth.