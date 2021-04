Beautiful, Liam sospettato di omicidio: l’interrogatorio aumenta i sospetti

Nelle puntate di Beautiful che stanno andando attualmente in onda in America, Baker inizia seriamente a sospettare di Liam. Il vicecapo sta indagando sulla misteriosa morte di Vinny, trovato senza vita in mezzo a una strada. Non ci sono prove che portano alla colpevolezza di uno dei protagonisti, ma molti di loro risultati sospettati. Il migliore amico di Thomas ha commesso un errore che, a detta di Baker, potrebbe portare verso la risoluzione del caso. Il pubblico italiano deve ancora assistere a questa fase della trama e non sa che, ancora una volta, Liam si ritrova in mezzo a una spiacevole situazione, diviso tra Steffy e Hope.

Trascorre una notte d’amore con la Forrester, che poi scopre di essere incinta. La stilista non sa chi sia il padre del figlio che attende. Potrebbe essere di Liam oppure del dottor Finn. Esegue il test di paternità e Vinny, convinto di dare una mano a Thomas, cambia il risultato, facendo uscire lo Spencer come il padre del bambino. Il figlio di Ridge scopre quanto accaduto e rivela ogni cosa a Hope. Una volta che la verità esce fuori, tutti sono furiosi con Vinny. Intanto, Steffy è felice di poter costruire finalmente una famiglia con Finn, il padre del bambino che aspetta.

Liam, invece, tenta di riconquistare il cuore di Hope. Nel frattempo, però, alla guida dell’auto di Bill, il giovane Spencer sente di aver urtato qualcosa. Scende dalla macchina e, insieme a suo padre, assiste agli ultimi istanti della vita di Vinny. Bill prende la situazione in mano e cancella ogni prova dell’incidente, certo che Liam potrebbe essere accusato di omicidio. Sembra, però, che Vinny non muoia a causa di Liam. Pare, infatti, che qualcuno spinga il giovane in mezzo alla strada dopo un violento litigio.

Liam deve mantenere questo grande segreto, in quanto Bill glielo impone. Baker, però, inizia le indagini e si reca alla Spencer Publications per scoprire qualcosa. Qui Bill aumenta i suoi sospetti, in quanto prende subito le difese di Liam senza aver ricevuto alcuna accusa. Quando Liam arriva sul posto la situazione si complica. Baker chiede apertamente al giovane Spencer se ha ucciso Vincent Walker.

Bill continua a difendere suo figlio, dicendo che è innocente. Liam, intanto, resta in silenzio. Baker vuole scoprire la verità e, sospettoso, chiede al ragazzo di dargli delle risposte. Il comportamento di padre e figlio non fa altro che rendere il tutto più complicato. Liam è fortemente provato per quanto accaduto, anche perché Hope gli ha appena chiesto di tornare a vivere insieme.

Il ragazzo non riesce a riprendere la vita di prima continuando a mantenere questo segreto. Convinto di essere lui il colpevole per la morte di Vinny, si mostra abbastanza sconvolto. E questo non passa inosservato agli occhi di Baker. Sebbene Liam neghi qualsiasi coinvolgimento nel delitto, il vicecapo lo considera ormai un sospettato!

Cosa accadrà nelle prossime puntate americane di Beautiful? La situazione per Liam e Bill si metterà male!