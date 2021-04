Beautiful puntate America: Liam torna con Hope, ma non è più lo stesso

Non c’è un attimo di pace per Liam e Hope. Nel corso delle puntate di Beautiful che stanno andando in onda in America, la coppia si ritrova ad affrontare una nuova crisi. Solo ora sembra essere arrivata la pace. Infatti, la giovane Logan chiede allo Spencer di tornare a vivere insieme. Ovviamente lo Spencer accetta con felicità. Il figlio di Bill sta facendo di tutto pur di riconquistare Hope. Il suo desiderio diventa realtà, ma Liam non può goderselo. I sensi di colpa si fanno sempre più forte e si ritrova a lottare contro se stesso per riportare la normalità nella sua famiglia.

Liam e Hope appaiono felici all’idea che lui si trasferisca di nuovo nella loro casa. La Logan vuole lasciarsi il passato alle spalle e si rende conto che qualcosa nello Spencer non va. Impossibile non percepire che Liam sta affrontando un grosso problema. E Hope non si sbaglia. Lo Spencer sta mantenendo un importante segreto insieme a Bill. Liam è certo di aver ucciso Vinny, a causa di un incidente stradale. In realtà, sembra che l’amico di Thomas subisca il colpo mortale prima ancora dell’arrivo di Liam e Bill, che con la loro auto stanno tornando a casa.

Alla guida della macchina, lo Spencer crede di aver urtato qualcosa e così scende in strada. Insieme a suo padre, assiste agli ultimi istanti di vita del povero Vinny. Convinto che suo figlio verrà accusato di omicidio, Bill mette in atto un folle piano. Nasconde tutte le prove, provocando anche dei sospetti in Wyatt. Cerca, inoltre, di tenere Liam sotto controllo, in modo che non racconti a nessuno cosa è accaduto. Il govane Spencer, però, sa che potrà convivere con questo pensiero. Mentre è con Hope, improvvisamente gli torna alla mente l’immagine di Vinny e, spaventato, si allontana.

La Logan, di fronte allo strano comportamento di Liam, inizia seriamente a preoccuparsi. Pensa che ci sia qualcosa che non va tra loro e così chiede allo Spencer di essere onesto: è davvero pronto a trasferirsi? Liam cerca di sistemare la situazione e assicura a Hope che va tutto bene. Nel frattempo, non sa che Baker si è appena presentato alla Spencer Publications per interrogarlo! Bill, in questa circostanza, alimenta i sospetti del vicecapo, in quanto tenta di difendere suo figlio in modo abbastanza strano.

Infatti, Baker non capisce perché Bill si sia riscaldato così tanto quando ha saputo che ha intenzione di fare delle domande a Liam. La verità è destinata a uscire fuori?