Beautiful, Liam: l’attore ha divorziato. Nella soap dramma con Hope

L’interprete di Liam Spencer in Beautiful, Scott Clifton, ha divorziato. Nell’anno 2013 l’attore ha sposato Nicole Lampson in California, negli Stati Uniti, precisamente a Malibu Hills. Attraverso una dichiarazione rilasciata a Soap Opera Digest, Scott ha confessato di essersi separato da Nikki dopo ben 10 anni di matrimonio. Non solo, uno dei volti principali della nota e longeva soap opera americana ha lasciato intendere che in realtà sono separati già da un bel po’ di tempo.

Scott Clifton ha assicurato che è rimasto in buoni rapporti con quella che ormai è la sua ex moglie, la quale non fa parte del mondo del mondo dello spettacolo. Infatti, l’attore ha definito Nicole la sua amica migliore amico e la sua “partner in crime”. Per fortuna tra i due c’è ancora amore e rispetto, tanto che non ci sono attualmente problemi da risolvere. Scott e Nicole hanno avuto insieme un figlio, Ford, il quale a breve compirà 7 anni. E il loro obiettivo più grande continua a essere quello di dare serenità al bambino.

“La nostra scelta è nata da un impegno per la felicità l’uno dell’altro e, soprattutto, dando a nostro figlio Ford la vita migliore che possiamo”, ha affermato il Liam di Beautiful nel suo annuncio sulla separazione. Si è detto, inoltre, grato per il sostegno ricevuto e ha chiesto di rispettare la loro privacy in questo momento delicato.

Beautiful anticipazioni americane: il dramma di Liam e Hope

Precisando che le puntate americane sono di un anno circa più avanti rispetto a quelle che vanno in onda su Canale 5, Hope e Liam stanno affrontando una situazione difficile. Mentre Brooke e Taylor stanno facendo sognare con la loro alleanza contro Sheila, ecco che la giovane coppia si ritrova a dover salutare Douglas. In quanto Thomas ha sempre dimostrato di essere una persona mentalmente instabile, Hope in passato si è presa la responsabilità di crescere il figlio suo e di Caroline.

Il giovane Forrester, più volte anche spronato da Taylor e Brooke, ha spesso avanzato l’idea di voler avere il pieno controllo della vita del bambino. E ci pensa Douglas di fronte a un giudice in tribunale a decidere con chi vivere. Le anticipazioni americane fanno sapere che il bambino sceglie di avere come tutore sua zia Steffy! Dunque, Douglas va a vivere con la Forrester, Finn e i cugini Kelly e Hayes.

Tutto questo mentre Thomas cerca di riconquistare la fiducia dei suoi familiari, dopo aver combinato l’ennesimo guaio. Nel corso delle puntate che stanno andando in onda in America, il pubblico si è commosso nel vedere Liam e Hope salutare in lacrime Douglas, in quanto erano ormai abituati ad averlo in giro per casa. Un momento commovente, durante il quale il bambino esprime tutto il suo amore e la sua gratitudine per loro e soprattutto per Hope.

Un dramma per Hope e Liam, che continueranno ad affrontare altre sfide. Lo Spencer cercherà nelle prossime puntate americane di B&B di aiutare sua moglie a superare questo momento difficile. Douglas sarà sempre più entusiasta di vivere con i suoi zii Steffy e John “Finn” Finnegan. Ma le anticipazioni fanno sapere che i drammi per Liam e Hope non finiranno qui!