Beautiful, Liam e Brooke: anticipazioni americane scoppiettanti!

Nelle puntate che stanno andando in onda in America, il giovane Spencer e la Logan si avvicinano sempre di più e il pubblico va in tilt

Le anticipazioni americane di Beautiful vedono al centro della scena Brooke e Liam! Ebbene sì, i siti statunitensi e i telespettatori in America stanno già facendo le loro teorie su un possibile tradimento tra suocera e genero. Hope ne uscirebbe devastata, questo è certo. Ma potrebbe davvero accadere? Sembra un’accoppiata davvero improbabile, ma nella longeva soap opera tutto può accadere. D’altronde non sarebbe la prima volta per Brooke. In passato passò la notte con il marito di sua figlia Bridget, ovvero Deacon. Dal loro tradimento nacque proprio Hope.

Ma perché i telespettatori americani credono che possa nascere qualcosa tra Liam e Brooke? Nelle puntate che stanno andando in onda in America in questi giorni, la Logan sta affrontando la separazione definitiva con Ridge. Dopo un periodo trascorso distanti, a causa di un folle piano messo in atto da Sheila, i Bridge tornano insieme. Intanto, però, il Forrester si riavvicina a Taylor, appena tornata a Los Angeles. Un subdolo piano di Thomas fa sì che Ridge torni ufficialmente tra le braccia della Hayes.

Secondo le anticipazioni americane di Beautiful, Ridge lascia Brooke ad Aspen. Quando fa ritorno a Los Angeles, la Logan riceve inizialmente conforto da Bill e poi, in un secondo momento, da Liam. Di recente l’attore che interpreta il giovane Spencer, Scott Clifton, ha parlato della simpatia che il suo personaggio prova nei confronti di Brooke. L’attore ha ammesso che lui e Katherine Kelly Lang hanno scherzato sul fatto che “è solo una questione di tempo prima che Liam e Brooke si colleghino”, secondo quanto si legge su SoapSheKnows.

In questi anni, i due si sono spesso schierati dalla stessa parte, ovvero contro Thomas, per proteggere Hope. Liam ha sempre sostenuto Brooke e viceversa, ma questa volta è diverso. Lo Spencer conforta la Logan, impedendole anche di commettere l’errore di ricadere nell’abuso di alcol. Un momento dolce, che potrebbe semplicemente confermare il bel rapporto che negli anni hanno instaurato.

Ma la soap opera non fa niente per niente. I telespettatori sperano che tra loro resti solo un buon rapporto tra suocera e genero, e che non avvenga altro. In effetti, sarebbe un tradimento orribile per Hope.

Beautiful anticipazioni americane: Liam vicino a Brooke

Brooke torna a Los Angeles dopo l’addio con Ridge ad Aspen. Bill corre a confortarla, sebbene lei voglia evitare qualunque fraintendimento. Non riesce a trattenere le lacrime e non riesce a spiegarsi la vera causa della loro rottura. Non sa che dietro a tutto c’è lo zampino di Thomas. Brooke non vuole rinunciare a Ridge e si sfoga con Bill. A questo punto, arriva Liam.

Bill racconta quanto accaduto tra Ridge e Brooke a suo figlio e poi va via. La Logan resta così sola con Liam e continua a versare lacrime amare per la sua storia appena naufragata. A un certo punto, però, chiede al marito di sua figlia di andare via, in quanto ha bisogno di stare da sola. Ma Liam nota che ci sono delle bottiglie di alcol e, dopo essersi allontanato, torna indietro e ferma Brooke, la quale sta appunto per iniziare a bere.

#BoldandBeautiful

A really moving scene, Liam stopping Brooke from drinking pic.twitter.com/ogdQG3yXVR — Corinnelovessoaps (@soaplover5) October 17, 2022

“Brooke crolla tra le sue braccia, piangendo”, rivelano le anticipazioni americane. Successivamente, la Logan non vuole assolutamente che quanto accaduto esca fuori da quella casa. Non vuole che Hope sappia. Così, chiede a Liam di non parlare con sua figlia del suo momento di debolezza. Nel corso della puntata andata in onda stasera, Hope inizia a intuire che c’è qualcosa che non va e che sua mamma e suo marito le stanno nascondendo qualcosa.

Liam è così costretto a mentire a Hope, tenendo ben nascosto il segreto di Brooke. Quest’ultima non vuole che sua figlia si preoccupi per una sua eventuale ricaduta. Cosa accadrà nelle prossime puntate americane? Bisognerà capire a cosa porterà questo rapporto nato tra Brooke e Liam. Non solo, quando Hope scoprirà che suo marito le sta mentendo su sua madre come reagirà?

Nel frattempo, Thomas sogna di baciare Hope. Il figlio di Ridge ha un flashback e immagina di avere una relazione con la giovane Logan. Il giovane stilista non vuole tornare indietro nel passato e ricommettere gli stessi errori a causa della sua ossessione per Hope. Pertanto, tenterà nelle prossime puntate di allontanare qualunque idea su un futuro insieme alla Logan.