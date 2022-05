Beautiful Brooke, Ridge e Taylor: drammi in arrivo dopo l’arresto di Sheila

Le anticipazioni americane di Beautiful vedono ancora al centro della scena lo storico triangolo amoroso composto da Brooke, Ridge e Taylor. Sebbene gli anni passino, i tre volti della nota soap opera continuano a regalare colpi di scena. Ora che Sheila è in carcere e tutti conoscono i suoi segreti, le dinamiche a Los Angeles stanno nuovamente cambiando. A smascherare la temutissima dark lady ci pensa Steffy, che dopo essere finita in coma ricorda tutto ciò che è accaduto nel vicolo de Il Giardino.

La giovane Forrester sta affrontando il lutto per la morte di Finn, anche se alcuni indizi fanno credere che potrebbe essere ancora vivo! Anche se fosse così, Steffy ancora non lo sa. L’unica soddisfazione è aver portato finalmente Sheila in carcere. Così esce fuori anche la verità su quanto accaduto la famosa notte di Capodanno. Per chi non lo sapesse, la Carter cambia le etichette delle bevande analcoliche ordinate da Brooke, la quale si ubriaca. Quando avviene il tutto, si trova sola insieme a Deacon e scatta un bacio.

Non solo, si addormentano insieme nello stesso letto. Col passare del tempo, sebbene la Logan cerchi di dimenticare, Ridge scopre il tradimento e decide di lasciare Brooke. Nel frattempo, ritrova Taylor, appena tornata a Los Angeles. Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che il Forrester ora è a conoscenza del subdolo piano di Sheila e potrebbe nuovamente cambiare strada.

Avviene il primo confronto tra Ridge e Brooke. Quest’ultima vorrebbe che suo marito tornasse a casa da lei, ora che la verità su quella notte è uscita fuori. Lo stilista, però, ancora non si sente pronto a tornare tra le sue braccia. Nonostante ciò, ammette che avrebbe voluto essere lì quella sera per proteggerla. Sente comunque di averla protetta in seguito, dandole il suo sostegno.

Non riesce a dimenticare il fatto che Brooke abbia baciato Deacon. Lei vorrebbe ricominciare da capo, mentre Ridge inizia a sentire dei sensi di colpa per il modo in cui Taylor sta affrontando questa situazione. Infatti, la dottoressa cerca di mettersi da parte e dimostra di non avere grandi aspettative. Brooke assicura a Ridge che non avrebbe mai baciato Deacon se non si fosse ubriacata.

A questo punto, Ridge ammette di amare ancora Brooke, ma ha ancora bisogno di un po’ di tempo. La Logan non può fare altro che comprendere la sua posizione. Pertanto, il Forrester decide di lasciare la casa di Steffy e di tornare a vivere nella villa di Eric. Questo nuovo confronto porta Brooke e Ridge a baciarsi appassionatamente!

Intanto, a consolare Taylor ci pensa Steffy. La Hayes crede che ora Ridge avrà una scusa per tornare insieme a Brooke, ma sua figlia le chiede di non arrendersi. A commentare quanto sta accadendo è anche Bill, in compagnia di Liam e Wyatt. Il capo della Spencer Publications è certo che Ridge non sia l’uomo giusto per Brooke.

Crede che la Logan non troverà mai la felicità insieme al Forrester. Arriva Hope e capisce subito che i tre stanno parlando di sua madre. Ancora una volta, la giovane Logan si dice certa del fatto che Brooke e Ridge siano destinati a stare insieme. Al contrario, Bill si lamenta del fatto che lo stilista non ha perso tempo ed è tornato da Taylor velocemente, qualche mese fa.

Nuovi drammi in arrivo nelle prossime puntate americane di B&B. Le ultime anticipazioni segnalano importanti svolte amorose che vedono protagonisti Brooke, Ridge, Taylor e Bill. Il ritorno dei Bridge, sicuramente, scuoterà ancora le dinamiche della trama e a soffrire potrebbe essere ancora Taylor. Ma attenzione, perché non è ancora detto che Ridge decida di lasciar perdere la complicità ritrovata con la sua ex moglie!