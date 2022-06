Beautiful, Liam e Bill in prigione: chi scopre la verità sulla morte di Vinny

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful la morte di Vinny diventa un mistero. Liam e Bill finiscono in prigione, ma questo non placa la voglia di Thomas di indagare su ciò che è davvero accaduto al suo amico. Facendo il punto della situazione, i due Spencer vengono arrestati con l’accusa di omicidio. Ciò accade, secondo le anticipazioni americane, quando Liam decide di confessare tutto a Hope. Non riuscendo più a mantenere questo enorme segreto ed essendo convinto di essere lui il colpevole della morte di Vinny, si sfoga con sua moglie.

Hope si scaglia, invece, contro Bill. La figlia di Brooke è sicura che non sarebbe accaduto nulla di male a Liam se avesse subito parlato con la polizia dell’incidente. Crede che, al contrario, il piano di Bill abbia solo complicato la situazione e reso suo marito un assassino agli occhi di Baker. Ormai è andata così e Bill chiede a Liam e Hope di attendere ancora prima di commettere qualche passo falso. Suo figlio, però, non riesce più a vivere con questo enorme senso di colpa e decide di costituirsi.

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che Bill fa una corsa contro il tempo per fermare Liam. Non riesce nel suo obbiettivo e sceglie di costituirsi anche lui per far sì che venga liberato suo figlio. Ma anche in questo caso lo Spencer ottiene il risultato opposto: entrambi finiscono in prigione con l’accusa di omicidio. Thomas, però, vuole vederci chiaro in tutta questa storia e decide di continuare a indagare sulla morte di Vinny.

Mentre si trova alla Forrester Creations, il figlio di Ridge riceve da Zende un consiglio che cambia tutto: deve ritrovare i messaggi che il suo amico gli aveva inviato quella notte. Thomas ha un problema con il suo cellulare, dunque non sa di aver ricevuto degli sms da parte di Vinny proprio quando è accaduto tutto. Zende ripara il telefono e glielo restituisce.

Ed è a questo punto che Thomas scopre finalmente com’è morto Vinny. Inizialmente si ritrova di fronte ad alcuni messaggi dell’amico, che si scusa per aver modificato il test di paternità di Steffy, e si commuove. Dopo di che, trova il video in cui viene ripreso il momento dell’incidente. Ed ecco che scopre così che Vinny in realtà si è suicidato!

Ebbene il ragazzo si è gettato volontariamente sotto l’auto per far sì che Liam venisse accusato di omicidio e finisse in carcere. Il suo scopo era sempre lo stesso: permettere a Thomas di avere un futuro con Hope, mettendo fuori gioco lo Spencer. Vinny sapeva che Liam e Bill avrebbero percorso quella strada e così ha deciso di incastrarli togliendosi la vita.

Il pubblico di Canale 5 dovrà fare attenzione alle successive mosse di Thomas, che per salvare Liam e Bill si mette nei guai! Infatti, nei prossimi mesi, gli Spencer si rendono conto di avere un nemico inaspettato che sta tramando alle loro spalle!