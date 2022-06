Beautiful: Liam confessa a Hope la storia su Vinny, poi l’arresto

Nelle puntate di Beautiful che stanno attualmente andando in onda su Canale 5 è appena avvenuta la morte di Vinny Walker. L’amico di Thomas è finito sotto l’auto in cui si trovava alla guida Liam ed è morto sotto gli occhi di Bill. Il giovane Spencer è svenuto ed è stato trasportato via da suo padre, che ha cancellato tutte le prove che potessero portare la polizia a incolparli. Bill crede che suo figlio possa essere accusato di omicidio, a causa di quanto accaduto in precedenza con il test di paternità di Steffy.

Ma le anticipazioni rivelano che Liam è sempre più tormentato da quanto accaduto. Mentre Bill cerca di convincerlo a mantenere il silenzio sulla questione e a dimenticare quello che è successo, mentre Thomas giura che troverà chi ha investito Vinny e poi l’ha lasciato morire sulla strada da solo. I sensi di colpa non abbandonano neanche un secondo Liam e Hope si rende conto che c’è qualcosa che non va. Ebbene, proprio a sua moglie, il giovane Spencer finalmente svela cosa è successo quella notte.

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, dopo aver confessato a Hope la vicenda, Liam decide di costituirsi. Intanto, la figlia di Brooke si scaglia contro Bill, furiosa per ciò che ha combinato alle spalle di tutto. A detta sua, avrebbe potuto semplicemente chiamare i soccorsi e raccontare la verità sull’incidente. Invece, ora, può effettivamente apparire come un delitto organizzato.

Non solo, il fatto che non abbiano prestato soccorso a Vinny rende il tutto ancora più complicato. Bill non si rassegna e chiede a Liam e Hope di attendere prima di prendere una decisione avventata. A questo punto, la giovane coppia accetta di aspettare. Ma Liam non riesce proprio a vivere con questo tormento e così si costituisce alla polizia.

Hope tenta di trovare una soluzione adeguata per affrontare questa situazione, ma è consapevole del fatto che l’unico modo per aiutare Liam è sostenerlo in questa sua decisione. Infatti, il giovane Spencer ribadisce di essere convinto della sua scelta. Bill tenta di arrivare in tempo alla stazione di polizia per fermare Liam, ma non riesce nel suo intento.

Infatti, alla fine, finiscono tutti e due in prigione. Ma bisognerà fare attenzione a ciò che accade nel corso delle prossime puntate, in quanto non è tutto come sembra! La morte di Vinny non è avvenuta a causa di un incidente. Prima di arrivare alla verità, però, devono trascorrere diverse settimane. L’alleanza tra Hope e Thomas riesce a portare finalmente alla verità.