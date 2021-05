Beautiful, l’attrice Karla Mosley è incinta: che fine ha fatto Maya Avant

Una bellissima notizia quella che Karla Mosley– in Beautiful ha interpretato Maya Avant – dà il giorno della Festa della Mamma. L’attrice ha fatto sapere, attraverso un post su Instagram, di essere di nuovo incinta. Dunque, il 9 maggio, quest’anno per Karla ha assunto un significato speciale. La foto che ha accompagnato il lungo messaggio di auguri a tutte le mamme la vede con il pancione ben in vista. La Mosley ha fatto sapere, attraverso il social network, che è pronta ad accogliere il suo secondo figlio, che nascerà all’inizio del prossimo mese di luglio. L’interprete di Maya Avant ha già avuto una figlia nel 2018, Aurora, insieme al compagno John. Sono tante le emozioni che l’attrice sta provando in questi mesi di gravidanza ed è grata per tutto questo.

Ma che fine ha fatto Maya Avant in Beautiful? Si tratta di un personaggio che, in diverse stagioni, ha rivestito un ruolo importante nella trama, come il grande amore di Rick Forrester e per essere stata il primo personaggio transgender della storia della tv americana. Dopo essere riusciti a risolvere i loro problemi di coppia ed essere diventati genitori della piccola Lizzie, grazie a Nicole Avant, Maya e Rick hanno lasciato Los Angeles e si sono trasferiti a Parigi. Il figlio di Brooke ha deciso di continuare il suo lavoro nel mondo della moda nella Capitale francese.

Qui, però, è avvenuta la rottura. Proprio Maya ha raccontato a Brooke quanto accaduto. Quando Hope ha creduto di aver perso sua figlia Beth, la Avant è una delle persone che le è stata accanto. Non solo, anche a Thomas ha mostrato il suo appoggio quando è morta Caroline, sua vecchia rivale. Dopo questi momenti, il personaggio di Maya non ha più avuto alcun ruolo all’interno della trama. Infatti, poi è uscita definitivamente dalla soap opera, insieme alla piccola Lizzie.

Pare che sia stata proprio la produzione a decidere di mettere da parte questo personaggio. Ad annunciare l’addio alla soap ci ha pensato Karla Mosley, attraverso un post su Instagram. L’attrice ha rivelato al pubblico che non fa più parte del cast delle telenovela americana. Non si sa se questo sia un addio definitivo. Infatti, Maya potrebbe tornare un giorno a far parte della trama. Come è capitato in passato, è probabile che cambi la sua interprete, visto che la Mosley è fuori dal cast da tempo.

Nel frattempo, l’attrice festeggia la sua seconda gravidanza, pronta ad accogliere un altro figlio nella sua vita, in attesa di rivederla sul piccolo schermo.