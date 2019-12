Anticipazioni Beautiful puntate italiane: la figlia di Hope e Liam è ancora viva

Dramma, tensione e lacrime stanno dominando le puntate italiane di Beautiful. Hope e Liam hanno perso la piccola Beth, la bambina che aspettavano da tempo. La neonata non è riuscita a sopravvivere dopo il parto per alcuni problemi legati alla placenta. Almeno questo è quello che ha fatto credere il dottor Reese alle famiglie Spencer e Logan. In realtà l’uomo ha sostituito Beth con la bambina di un’altra donna, nata senza vita qualche ora prima. Il piano di Reese è semplice: ha eseguito lo scambio di culle per poter poi vendere la piccola Beth, in perfetta salute. Reese mostra così a Hope e Liam la bambina di un’altra mamma affranta e nasconde Beth. Al medico serve un’ingente somma di denaro per saldare un vecchio debito: da tempo dei malviventi minacciano il dottore di fare del male alla figlia Zoe. Ma Hope e Liam scopriranno mai la verità? Certo che sì…perché a Beautiful le bugie non durano mai in eterno!

Quando Hope e Liam scoprono la verità sulla figlia Beth a Beautiful

Hope e Liam scoprono – ma non subito – che la loro erede è viva. Prima che la verità sia di dominio pubblico devono passare però parecchi mesi. Almeno otto visto che in America la trama si è allungata parecchio e solo di recente la Logan ha potuto riabbracciare la sua primogenita. Nella storia viene coinvolta anche Steffy che, inconsapevolmente e con l’aiuto di Taylor, adotta la vera Beth per dare una sorellina a Kelly. Insomma, da qui alla prossima estate le puntate di Beautiful saranno ricche di pathos e suspance e sarà davvero difficile restare impassibili davanti ad una trama così intensa e sconvolgente.

Hope va in crisi a Beautiful dopo la morte della figlia Beth

La scomparsa di Beth manda in crisi il matrimonio di Hope e Liam. La ragazza è devastata dall’accaduto e il marito non riesce a sostenerla come dovrebbe. Hope spinge Liam tra le braccia di Steffy ma la madre Brooke fa di tutto per aiutare la figlia ad andare avanti e a non abbattersi davanti a questa grave perdita.