Beautiful, la confessione di Ridge a Steffy: lo stilista ha un rimpianto

Anticipazioni americane Beautiful, Ridge e Steffy discutono su quanto sta accadendo a Thomas: lo stilista ha qualche rimpianto

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful vedono Ridge fare una confessione molto forte a Steffy. Lo stilista ammette alla figlia di avere un grande rimpianto. Nel corso delle prossime puntate in onda in America, l’amministratore delegato della Forrester Creations si rende conto di aver permesso a Thomas di cadere in uno stato di instabilità mentale. Per Ridge è difficile ammettere questo dato di fatto, eppure sembra essere ormai chiaro a tutti che il ragazzo sia mentalmente instabile. A conferma di ciò ci sono diversi gesti e l’ultimo tra questi riguarda sempre Hope. Ridge e Steffy vengono a conoscenza della proposta indecente che Thomas fa alla Logan. Scendendo nel dettaglio, il giovane Forrester rivela alla sua ex moglie di essere pronto a firmare i documenti che la vedono diventare legalmente madre di Douglas. In cambio, però, vuole una notte di passione con lei! Questa proposta non piace per nulla e ora Ridge e Steffy si ritrovano a fare il punto della situazione.

Beautiful puntate America: Ridge spera che Steffy possa essere un genitore migliore di lui

Ridge e Steffy discutono di quanto sta attualmente accadendo nella vita di Thomas. Ricordiamo che padre e figlia ancora non sanno che Hope ha quasi messo fine alla vita del ragazzo. Nel frattempo, i due parlano del motivo per cui Thomas avrebbe deciso di dare a Hope pari diritti su suo figlio Douglas. Le anticipazioni rivelano che entrambi potrebbero rendersi conto che il comportamento del ragazzo non è razionale oppure potrebbero dare tutte le colpe a Hope. Ed ecco che Ridge confessa a Steffy di avere dei rimpianti. In particolare, lo stilista della Forrester Creations ci tiene a dare alcuni consigli alla figlia. Il Forrester spera che sua figlia possa essere un genitore migliore di lui.

Ridge e la confessione a Steffy: il consiglio paterno che lo stilista dà alla figlia

Di fronte a Steffy, Ridge ammette di avere molti rimpianti per quello che hanno dovuto affrontare i suoi figli negli anni. Attraverso quanto sta accadendo ora a Thomas, lo stilista si rende conto di aver abbandonato i suoi figli quando ne avevano più bisogno. Steffy fa tesoro del consiglio del padre, sebbene lei stia già dimostrando di essere un’ottima madre.