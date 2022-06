Beautiful, Katie e Thomas nuova coppia? In arrivo una svolta amorosa

La soap opera di Beautiful è pronta a regalare un nuovo grande colpo di scena per le prossime puntate americane, che potrebbe vedere protagonisti Katie e Thomas! Ebbene sì, al momento c’è nell’aria questa ipotesi visto che le anticipazioni hanno appena annunciato che questa estate ci sarà una svolta nella vita amorosa del figlio di Ridge. Scendendo nel dettaglio, il giovane Forrester vivrà finalmente la sua storia d’amore. Finora il pubblico l’ha sempre visto cercare un posto nella vita di Hope, mettendosi spesso nei guai.

Ora la situazione per cambierà decisamente, secondo quanto riporta CelebDirtyLaundry. Il fratello di Steffy vivrà una love story che potrebbe aiutarlo a maturare e a mostrarlo come un personaggio davvero cresciuto. Sarà Katie la donna che riuscirà a conquistare Thomas? In effetti, questo potrebbe essere un gran bel colpo di scena. I telespettatori italiani stanno per assistere all’improbabile avvicinamento tra Quinn e Carter, ben presto quelli americani potrebbero già assistere a un’altra svolta amorosa sconvolgente.

Probabilmente, quella di Katie e Thomas lo sarebbe ancora di più! La parola che attira di più nelle anticipazioni americane di Beautiful sulla nuova relazione del giovane Forrester è “matura”. Questo fa pensare che il figlio di Ridge potrebbe trovare l’amore a fianco di una donna che è più grande e più saggia di lui. E Katie sembrerebbe essere una buona opzione in questo momento.

Non è la prima che un figlio si ritrova tra le braccia dell’ex del padre nella trama di questa soap opera. Katie è l’ex di Ridge, oltre che di Bill, Wyatt e Thorne. Di certo la storia più importante l’ha avuta con il capo della Spencer Publications, che ancora non è riuscito a ottenere il suo perdono e da cui ha avuto l’unico figlio, il piccolo Will.

Tra Bill e Katie non è più tornato il sereno dopo quel famoso bacio che lui ha dato a Brooke. La più piccola delle sorelle Logan non è riuscita più a ritrovare la fiducia nel padre di suo figlio e sente che non sarà mai in grado di averla. Forse è arrivato il momento per lei di voltare definitivamente pagina. D’altronde, Katie non è la tipa che si pone problemi sull’età.

Infatti, in passato, ha avuto una relazione amorosa con Wyatt. Nel frattempo, anche Thomas è attualmente single. Inizialmente si pensava che Paris sarebbe finita nel suo radar molto presto. Ma la giovane Buckingham sembra totalmente impegnata a risolvere i suoi problemi con Carter e dietro l’angolo ci sarebbe anche Zende.

Dunque, ogni indizio sembra portare a una conclusione: Katie e Thomas come una nuova coppia di B&B. Questo, però, causerebbe non pochi drammi a Los Angeles. Innanzitutto, Bill non lo accetterebbe mai. Al momento, è impegnato a lanciare degli avvertimenti a Ridge, il quale vorrebbe dare un’altra possibilità al suo matrimonio con Brooke.

L’altra persona che si metterebbe contro questa coppia è proprio quest’ultima. Brooke non riesce proprio a fidarsi di Thomas e, probabilmente, non lo sosterebbe in questa nuova relazione. Ma attenzione perché la Logan potrebbe sorprendere, perché questa strana love story allontanerebbe il ragazzo dalla sua Hope.

Ora non resta che attendere per scoprire cosa accadrà davvero. Nel frattempo, a breve, Thomas si riscatterà definitivamente dal personaggio cattivo della soap, aiutando Liam e Bill!