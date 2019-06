Beautiful, l’attore Joe LoCicero nel cast: arriva il nuovo cattivo Vincent

Anticipazioni americane Beautiful: nel cast arriva Joe LoCicero che interpreta Vincent Walker

Il cast della soap americana Beautiful si prepara ad accogliere l’attore Joe LoCicero. A rivelarlo è la rivista People in queste ultime ore. Secondo quanto si legge, il suo personaggio apparirà nel corso degli episodi che andranno in onda in America tra il 27 giugno e il 2 luglio. Dunque, mancano ancora diversi giorni prima di vederlo ufficialmente nella trama della soap. Ma quale sarà il ruolo che dovrà interpretare. Il sito soaps.sheknows.com anticipa che Joe interpreterà Vincent Walker, il nuovo cattivo della trama. Non si sa ancora esattamente quale sarà il suo ruolo principale all’interno della soap, ma sicuramente sarà legato a ciò che riguarda Thomas Forrester, almeno questo è quello che è possibile leggere in queste ultime ore. Quale compito avrà, dunque, Vincent nel corso delle prossime puntate in onda in America? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Ma probabilmente Walker contrasterà le intenzioni di Thomas, ormai pronto a tutto pur di riconquistare il cuore della bella Hope.

Beautiful, arriva Joe LoCicero: il matrimonio con Gina Rodriguez

Le ultime curiosità sulla soap americana annunciano l’arrivo di Joe LoCicero nel cast. L’attore non è un volto conosciuto nel mondo della televisione e del gossip. Solo un mese fa convolava a nozze con Gina Rodriguez. I due attori si sono conosciuti sul set di Jane The Virgin. A dare l’annuncio delle nozze è stata la stessa attrice, la quale ha condiviso un mini video su Instagram che li ritrae mentre diventano marito e moglie. Una bellissima storia d’amore quella che unisce Joe e Gina. Sicuramente per la Rodriguez, quella con LoCicero è la storia d’amore più importante della sua vita. Ricordiamo che l’attrice ha avuto una relazione in passato con Henri Esteve.

Joe LoCicero approda nella nota soap americana: il suo personaggio è legato a Thomas

Quale sarà di preciso il ruolo di Vincent, interpretato da Joe, all’interno della soap ancora non è abbastanza chiaro. Si parla del nuovo cattivo, che farà parte delle ultime vicende riguardanti Thomas. Non sappiamo esattamente se sarà un antagonista del giovane Forrester o un alleato. Ricordiamo che, al momento, in America i telespettatori stanno assistendo alla separazione di Liam e Hope.