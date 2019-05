Beautiful, Jacqueline Macinnes Wood vince al Daytime Emmy Awards

Beautiful, Steffy Forrester trionfa al Daytime Emmy Awards: Jacqueline Macinnes Wood vince come migliore attrice protagonista

Grandi notizie per i fan di Steffy Forrester di Beautiful. L’interprete Jacqueline Macinnes Wood vince al Daytime Emmy Awards il premio come migliore attrice protagonista in una serie drammatica. Un’importante conquista per la nota attrice, che trionfa alla 46esima edizione dell’evento. I complimenti arrivano, non solo da parte dei suoi fan, ma anche dai suoi colleghi. Scendendo nel dettaglio, su Instagram a mostrare la felicità per questo premio sono Katheryne Kelly Lang, interprete di Brooke Logan, e Darin Brooks, conosciuto nel ruolo di Wyatt Spencer. Ma non solo, anche altri attori come Rena Sofer (Quinn Fuller), e Lawrence Saint-Victor (l’avvocato dei Forrester Carter Walton). Hanno preso parte all’evento pure Kiara Barnes (Zoe Buckingham), Adain Bradley (Xander Avant), Annika Noelle (Hope Logan), Don Diamont (Bill Spencer), Jennifer Gareis (Donna Logan), Ashley Jones (Brigette Logan), Heather Tom (Katie Logan) e Nia Sioux (Emma). La soap non ha, però, trionfato come Drama Series Writing Team. Nonostante ciò, il cast ora può festeggiare la migliore attrice protagonista in una serie drammatica.

Steffy Forrester e il premio al 46esimo Daytime Emmy Awards: Jacqueline nella soap dal 2008

Jacqueline Macinnes Wood trionfa al 46esimo Daytime Emmy Awards, come migliore attrice protagonista in una serie drammatica. Dopo essere diventata mamma, l’interprete di Steffy Forrester può ora stringere tra le sue mani il premio. Con un lungo vestito nero, l’attrice sorride di fronte ai fotografi, mentre tiene con onore la statuetta. Si tratta della prima nomination e prima vittoria in questa categoria per la Wood. Svolge il ruolo della figlia di Ridge dall’anno 2008, ma lasciò per breve tempo la soap nel 2013, per poi tornare ufficialmente nella trama nel 2015. I telespettatori americani hanno da poco assistito alla sua uscita di scena. Infatti, come vi abbiamo già anticipato, Steffy lascia Los Angeles e va a vivere per un po’ di tempo a Parigi, insieme alle sue bambine, Phoebe e Kelly. Si tratta, ovviamente, di una breve assenza. Presto rivedremo la giovane Forrester tornare negli Stati Uniti, a casa sua, forse pronta a riconquistare il cuore di Liam.

Steffy Forrester lascia Los Angeles e va a vivere a Parigi: in America si attende il suo ritorno

Mentre nelle puntate italiane Steffy continua a essere una grande protagonista della scena, ecco che in America i telespettatori stanno attendendo invece il suo ritorno. Grandi colpi di scena nei nuovi episodi americani: Hope prende le distanze da Liam e si avvicina a Thomas. Dunque, quando la figlia di Ridge rientrerà a Los Angeles si ritroverà, sicuramente, ad assistere a grandi cambiamenti.