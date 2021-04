Beautiful, Jacqueline MacInnes Wood torna sul set: anticipazioni su Steffy

Jacqueline MacInnes Wood torna sul set di Beautiful. Steffy è pronta a rientrare nella trama della soap opera americana, dopo un breve periodo di pausa. L’attrice ha dato alla luce il suo secondo bambino, Lenix, e ha iniziato il congedo di maternità. È questo il motivo per cui la stilista, nel corso delle puntate che stanno attualmente andando in onda in America, è assente. L’attrice ha comunque registrato in anticipo i vari episodi, tanto che la sua assenza sembra più breve del tempo che Jacqueline ha trascorso lontano dal set. Nonostante ciò, i fan hanno iniziato a sentire la sua mancanza non appena sono state trasmesse le puntate.

Cosa accadrà con il ritorno di Steffy? Le anticipazioni americane annunciano che l’assenza della Forrester viene collegata a un nuovo viaggio. Infatti, la stilista è attualmente all’estero con sua figlia Kelly. Prima di partire lascia una situazione abbastanza stabile. Dopo aver affrontato il problema con il test di paternità del bambino che attende, Steffy accetta la proposta di matrimonio del dottor Finn. Il pubblico di Canale 5 conoscerà la dolce metà della Forrester solo tra qualche settimana. La stilista scopre che il figlio che sta aspettando non è di Liam, ma di Finn.

Inizialmente il risultato del test di paternità porta il nome dello Spencer, a causa di un piano messo in atto dall’amico di Thomas, Vinny Walker. Fortunatamente, grazie al Forrester, la verità esce fuori. Ed è a questo punto che Steffy lascia Los Angeles per prendersi del tempo insieme a Kelly. Una volta che sarà tornata a Los Angeles, potrà finalmente pianificare il suo matrimonio da sogno con Finn. L’attesa è finita e ad annunciarlo ci pensa proprio l’attrice. Attraverso una Storia su Instagram, Jacqueline rivela: “Indovina chi è tornato a Bold & Beautiful? Questa ragazza!”.

L’interprete di Steffy Forrester si è goduta del tempo libero con suo marito Ethan Ruspoli e i suoi due figli, Rise e Lenix. Di recente ha anche festeggiato il suo compleanno sulla spiaggia di Miami, mostrandosi in splendida forma appena due mesi dopo il parto. I fan ora chiedono di riservare a Steffy una trama avvicincente, che la veda felice insieme a Finn. Le anticipazioni americane di Beautiful, al momento, segnalano che tutto non sarà rose e fiori per questa nuova coppia.

Una scoperta che farà il dottore causerà qualche problema a Steffy. Inoltre, quando la stilista tornerà a Los Angeles dovrà fare i conti con una situazione abbastanza complicata: sono in corso le indagini sull’omicidio di Vinny. Baker sta indagando e continuerà a farlo anche alla Forrester Creations. Probabilmente vorrà sentire anche Steffy, in quanto potrebbe rivelargli qualche utile dettaglio per la risoluzione del caso.